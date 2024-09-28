Сезон осенних ярмарок стартовал в Гродно

Центр Гродно в эти дни пестрит самыми яркими красками, а воздух буквально пропитался ароматом меда и яблок. В областном центре стартовал сезон осенних ярмарок. Первыми продукцию представляют фермерские хозяйства и питомники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружными рядами у прилавков выстроились более 25 сельскохозяйственных организаций. Асфальтированная площадка на Индурском шоссе больше напоминает ботанический сад. Большой выбор саженцев, десятки сортов декоративных и плодовых растений. Конец сентября – начало октября – оптимальное время для осенней посадки деревьев. Потому на ярмарке много покупателей. Приобретают также свежие овощи и фрукты. Есть и продукция пчеловодства.

Алексей Михальский, основатель питомника:

Есть мед и продукция пчеловодства, то есть мед, перга. Большой выбор саженцев плодовых, декоративных растений. Есть открытая корневая система, есть закрытая корневая система. Также овощная продукция. Плюс в нашей ярмарке то, что есть люди, которые приходят из года в год, им нравится продукция. Это говорит о том, что качественный товар.

Алла Жарина, жительница Гродно:

Ассортимент хороший саженцев. Мне, допустим, понравилась груша «Талгарская красавица». И я вот хожу, спрашиваю, что почем. Хочу двухлетку, а пока копают только однолетки. Объяснили специфику: надо, чтобы дожди прошли, тогда лучше корневая система. Ну, соответственно, и нам, покупателям, будет лучше.