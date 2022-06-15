«Для отдыха, семьи или лично вас». Как определиться с выбором загородной недвижимости?
Обзавестись дачным участком и уютным домиком – мечта многих белорусов. Приехать с друзьями на шашлыки, послушать пение птиц, посидеть в тени деревьев. О том, как меняется тренд загородной жизни и где выгодно прикупить заветные сотки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как вообще выбрать подходящее место, определиться, на что обратить внимание, прежде чем собираешься покупать участок или дачу?
Дмитрий Гайдук, эксперт по недвижимости:
Главное, взять то направление, к которому вы ближе живете. Допустим, если я живу на Логойском тракте, мне не было смысла в Раковском брать. То есть я взял в Логойском направлении. Кстати, самое дорогое направление из стоимости. Потом идет Московское направление.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, почему оно самое дорогое? Расскажите, что там такого?
Дмитрий Гайдук:
Роза ветров, которая есть. Самая плохая роза ветров у нас, конечно, где промышленные предприятия. А здесь горный ландшафт и меньше перерабатывавших предприятий. Поэтому выбирать нужно: если вы живете на Автозаводе, вам нечего брать дачу в Логойском направлении. Во-первых, это далеко. Во-вторых, не наездишься. Я теще возил просто холодник на дачу. Решили ей украсить жизнь. «Давай отвезем?» – «Давай». 15 километров. Но, когда это 100 километров, вы уже не вернетесь просто так.
Юлия Самусенко:
Хорошо. Еще на что мы обращаем внимание?
Дмитрий Гайдук:
Первое – чтобы было ближе. Второе – назначение. Потому что дачные кооперативы или садоводческие товарищества есть разные. У нас садоводческое товарищество – 600 дворов, то есть огромное. Вокруг лес, но нет озера. Озеро всегда можно найти чуть дальше или ближе. Нужно определиться – это вам для отдыха, семьи или лично вас. Еще что нужно определить? Если вы хотите заниматься земледелием, то нужно, чтобы была хорошая земля. Потому что в большей степени садоводческие товарищества – выделялись земли, которые непригодны для сельскохозяйственных работ промышленного масштаба. Например, у меня на даче земля привозная, чернозема только слой. Если высаживать деревья, то нужно делать под каждый куст компостную яму. То есть так расти на песке ничего не будет.
«Специфические условия в плане земли и полива». Где в Беларуси можно вырастить арбузы – подробнее здесь.