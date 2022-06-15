«Для отдыха, семьи или лично вас». Как определиться с выбором загородной недвижимости?

Обзавестись дачным участком и уютным домиком – мечта многих белорусов. Приехать с друзьями на шашлыки, послушать пение птиц, посидеть в тени деревьев. О том, как меняется тренд загородной жизни и где выгодно прикупить заветные сотки, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как вообще выбрать подходящее место, определиться, на что обратить внимание, прежде чем собираешься покупать участок или дачу?

Дмитрий Гайдук, эксперт по недвижимости:

Главное, взять то направление, к которому вы ближе живете. Допустим, если я живу на Логойском тракте, мне не было смысла в Раковском брать. То есть я взял в Логойском направлении. Кстати, самое дорогое направление из стоимости. Потом идет Московское направление. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, почему оно самое дорогое? Расскажите, что там такого? Дмитрий Гайдук:

Роза ветров, которая есть. Самая плохая роза ветров у нас, конечно, где промышленные предприятия. А здесь горный ландшафт и меньше перерабатывавших предприятий. Поэтому выбирать нужно: если вы живете на Автозаводе, вам нечего брать дачу в Логойском направлении. Во-первых, это далеко. Во-вторых, не наездишься. Я теще возил просто холодник на дачу. Решили ей украсить жизнь. «Давай отвезем?» – «Давай». 15 километров. Но, когда это 100 километров, вы уже не вернетесь просто так.