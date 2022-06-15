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«Чисто русское изобретение». Как появилось слово «дача» и почему иностранцы не понимают, что это?

15 июня 2022 12:31
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Обзавестись дачным участком и уютным домиком – мечта многих белорусов. Приехать с друзьями на шашлыки, послушать пение птиц, посидеть в тени деревьев. О том, как меняется тренд загородной жизни и где выгодно прикупить заветные сотки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Чисто русское изобретение». Как появилось слово «дача» и почему иностранцы не понимают, что это?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы, кстати, знаете, откуда пошло само слово «дача»? Нет, не задумывались? Дача и дача. Я не поленилась и изучила терминологию. Так вот, раньше, в XVIII-XIX веках, аристократии давали земельные участки. И от слова «дать» – то, что дали этот участок, называлась дача. Они там строили домик и жили, поэтому дача.

Многие иностранцы даже не могут понять значение слова «дача». То есть даже нет такого перевода в языке, чтобы перевести «дача», как загородный дом. Они не понимают сути и значения, что значит загородный дом. Дом и дом. Это чисто русское изобретение.

«Чисто русское изобретение». Как появилось слово «дача» и почему иностранцы не понимают, что это?-4

Дмитрий Гайдук, эксперт по недвижимости:
Я был в Южной Корее. Они [корейцы – прим. ред.] говорят: «У вас и дом, и вилла? Так вы богатые». Мы говорим: «Да».

«Предложение загородной недвижимости достигло максимума». Почему белорусы массово продают дачи – подробнее здесь.

# Дача # общество # Наталья Надольская # Дмитрий Гайдук # Фотофакт

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