Новости по тегу #Цирк

В Беларусь приехали представители разных цирковых школ, поколений, континентов!
С 17 по 20 сентября в Белорусском государственном цирке пройдет 4-й Минский международный фестиваль циркового искусства.
Музыка лета, яркие костюмы, итальянский темперамент и атмосфера беззаботного отпуска. А все это «Фиеста» в Белгосцирке. О том, что увидят зрители в новой программе и какие номера готовят артисты, узнали у наших гостей.
В восторге от представления остались как взрослые, так и дети.
Белгосцирк представляет новую цирковую шоу-программу «Магия экстрима». Это захватывающее зрелище, где на грани возможного рождается настоящее волшебство.
В программе номера, покорившие международный фестиваль в Монте-Карло.
С помощью спецэффектов цирковой манеж превращается в поле боя, фронтовой госпиталь или улицы поверженного Берлина.
На манеже разворачивается уникальный спектакль, где цирковое мастерство встречается с исторической реконструкцией. Номера выстроены так, чтобы зритель не просто восхищался мастерством артистов, а чувствовал гордость за народ, который прошел через военное лихолетье и победил.
С 27 сентября по 30 ноября в Белгосцирке пройдет уникальный цирковой фэнтези-спектакль «Мирас», созданный в сотрудничестве с Казанским государственным цирком.
Завораживающие спецэффекты, свет, фонтаны и водопады переносят зрителя в магический мир, где вода и огонь сливаются воедино.
С собой привезли 40 тонн оборудования: новую систему света и звука, красный бархатный занавес весом около 500 килограммов и лучшие в России водные системы. Фонтан будет подниматься почти до самого купола.
Егор и Анастасия работают без страховки. Им так привычнее и удобнее. Но это не значит, что они не боятся. На высоте над пустотой цирковые артисты превращают риск в искусство.
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