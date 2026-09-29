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Новости по тегу #Цирк

От клоунады до воздушной гимнастики! Чем еще удивил Международный фестиваль циркового искусства в Минске?
29 сентября 2026 12:06

От клоунады до воздушной гимнастики! Чем еще удивил Международный фестиваль циркового искусства в Минске?

Артисты из 20 стран мира! В Белгосцирке пройдет 4-й Минский международный фестиваль циркового искусства
16 сентября 2026 12:20

Артисты из 20 стран мира! В Белгосцирке пройдет 4-й Минский международный фестиваль циркового искусства

Шоу тигров и итальянский темперамент – в Белгосцирке представили новую программу «Фиеста»
26 июня 2026 07:19

Шоу тигров и итальянский темперамент – в Белгосцирке представили новую программу «Фиеста»

Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»
09 марта 2026 18:51

Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»

«Магия экстрима» – в Белгосцирке стартовала новая программа. Чем собираются удивлять?
07 февраля 2026 17:35

«Магия экстрима» – в Белгосцирке стартовала новая программа. Чем собираются удивлять?

Эмоции и трюки! Грандиозное шоу «Бурлеск» покажут в Гомельском цирке
10 декабря 2025 18:59

Эмоции и трюки! Грандиозное шоу «Бурлеск» покажут в Гомельском цирке

Грандиозно и проникновенно! В Гомельском цирке представили уникальный спектакль «Парад Великой Победы
28 октября 2025 09:59

Грандиозно и проникновенно! В Гомельском цирке представили уникальный спектакль «Парад Великой Победы

Каждый номер – отдельная история! В Гомельском цирке представили программу «Парад Великой Победы»
27 октября 2025 18:31

Каждый номер – отдельная история! В Гомельском цирке представили программу «Парад Великой Победы»

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани
26 сентября 2025 09:07

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани

«Шоу воды, огня и света!» с захватывающими трюками – Гомельский цирк дарит зрителям яркие эмоции
16 сентября 2025 20:04

«Шоу воды, огня и света!» с захватывающими трюками – Гомельский цирк дарит зрителям яркие эмоции

Фонтан у купола, иллюзии и трюки! Росгосцирк покажет в Гомеле программу «Шоу воды, огня и света!»
10 сентября 2025 18:46

Фонтан у купола, иллюзии и трюки! Росгосцирк покажет в Гомеле программу «Шоу воды, огня и света!»

Каково работать под куполом цирка без страховки? Разговор с воздушными гимнастами
25 июля 2025 16:21

Каково работать под куполом цирка без страховки? Разговор с воздушными гимнастами