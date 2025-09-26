Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани

Вселенная волшебства так называют цирк, и уже завтра в этот мир открывается новая дверь. С 27 сентября по 30 ноября в Белгосцирке пройдет уникальный цирковой фэнтези-спектакль «Мирас», созданный в сотрудничестве с Казанским государственным цирком. Узнали, что ждет зрителей. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка, и Алла Николаева-Алиева, главный режиссер. Илья Нечаев, ведущий:

Вы вернулись фестиваля, и не с пустыми руками.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Третий международный фестиваль циркового искусства под названием «Артист» состоялся в цирке Никулина на Цветном. 18 стран-участников было буквально со всех континентов земного шара. И очень приятно, что наша Анастасия Коваленко в скрипичном ключе, это воздух, было уникальное представление, получила приз от председателя жюри Международного фестиваля Максима Юрьевича Никулина.

Владимир Шабан:

Болгарская сторона вручила нам второй приз. И Анастасия получила очень много приглашений, а фестиваль всегда является лакмусовой бумажкой, где можно сразу себя зарекомендовать и получить приглашение на другие мировые площадки. В данном случае она получила приглашение в цирк в Грузию. Александра Каштанова, ведущая:

27-го числа завтра вы уже, стартанете с новым спектаклем. Расскажите, как возникла идея создания?

Владимир Шабан:

Не только зрители соскучились. Очень ждали, потому что мы это лето были на ремонте. Весь зал полностью – выносили все кресла, циклевали полы, покрывали лаком, фасады сейчас сделали, балконы. 27 сентября в 15 часов совместному проекту Белорусского государства цирка и Казанского государственного цирка быть! Юлия Самусенко, ведущая:

Расскажите нам о спектакле с точки зрения режиссера. Как родилась эта идея, как готовились постановки?

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белорусского государственного цирка:

Эта идея принадлежит в первую очередь казанскому цирку, естественно, и нам, потому что мы хотели создать этот проект. Начало этого проекта началось уже тогда, когда мы пригласили к себе наездников и сделали наш совместный казанско-белорусский проект конного аттракциона.