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Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани

26 сентября 2025 09:07
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Вселенная волшебства так называют цирк, и уже завтра в этот мир открывается новая дверь. С 27 сентября по 30 ноября в Белгосцирке пройдет уникальный цирковой фэнтези-спектакль «Мирас», созданный в сотрудничестве с Казанским государственным цирком. Узнали, что ждет зрителей. 

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка, и Алла Николаева-Алиева, главный режиссер.

Илья Нечаев, ведущий:
Вы вернулись фестиваля, и не с пустыми руками. 

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани-2

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Третий международный фестиваль циркового искусства под названием «Артист» состоялся в цирке Никулина на Цветном. 18 стран-участников было буквально со всех континентов земного шара. И очень приятно, что наша Анастасия Коваленко в скрипичном ключе, это воздух, было уникальное представление, получила приз от председателя жюри Международного фестиваля Максима Юрьевича Никулина. 

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани-4

Владимир Шабан:
Болгарская сторона вручила нам второй приз. И Анастасия получила очень много приглашений, а фестиваль всегда является лакмусовой бумажкой, где можно сразу себя зарекомендовать и получить приглашение на другие мировые площадки. В данном случае она получила приглашение в цирк в Грузию. 

Александра Каштанова, ведущая:
27-го числа завтра вы уже, стартанете с новым спектаклем. Расскажите, как возникла идея создания?

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани-6

Владимир Шабан:
Не только зрители соскучились. Очень ждали, потому что мы это лето были на ремонте. Весь зал полностью – выносили все кресла, циклевали полы, покрывали лаком, фасады сейчас сделали, балконы.

27 сентября в 15 часов совместному проекту Белорусского государства цирка и Казанского государственного цирка быть!

Юлия Самусенко, ведущая:
Расскажите нам о спектакле с точки зрения режиссера. Как родилась эта идея, как готовились постановки? 

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани-8

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белорусского государственного цирка:
Эта идея принадлежит в первую очередь казанскому цирку, естественно, и нам, потому что мы хотели создать этот проект. Начало этого проекта началось уже тогда, когда мы пригласили к себе наездников и сделали наш совместный казанско-белорусский проект конного аттракциона. 

Я такое увидел впервые! Директор Белгосцирка о новой программе с артистами из Казани-10

Алла Николаева-Алиева:
Спектакль основан на сказаниях, на легендах и на сказках народного поэта Габдуллы Тукая. Программа уникальна тем, что собраны интересные, экстремальные номера, животные, которые представлены в новом виде, и каждый номер – это история, каждый номер – это какая-то легенда. 

Подробности смотрите в видео.

# Цирк # Белгосцирк # Интервью # Алла Николаева-Алиева # Владимир Шабан # Юлия Самусенко # Александра Каштанова

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