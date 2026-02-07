«Магия экстрима» – в Белгосцирке стартовала новая программа. Чем собираются удивлять?

Белгосцирк представляет новую цирковую шоу-программу «Магия экстрима». Это захватывающее зрелище, где на грани возможного рождается настоящее волшебство. Чем на этот раз удивят нас артисты?

У нас цирк ассоциируется с чем-то захватывающим, невероятным. Когда ты пришел, вдохнул, посмотрел все представление и только потом выдохнул. Чем будет удивлять новая программа «Магия экстрима»?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Вы настолько в точку попали. Действительно, в общем-то, «Магия экстрима» будет удивлять. Будет много адреналина. Но будет и веселье, так сказать, все-таки у нас клоуны будут работать. Люди, которых мы, в общем-то, любим, ценим и уважаем. Но никто не отменял у нас пока в Беларуси и работу с животными.

Вот эти три кита, они будут в этой программе «Магия экстрима». В основе будет положено это все адреналиновое. Конечно, колесо смелости. Это когда два человека работают на внешней стороне колеса. И мотошар, когда три мотоциклиста в радиусе где-то полтора метра будут работать на таких скоростях, просто это уму не поддается.

Будет много воздуха. Наши артисты будут работать в цепях. Партерная рамка будет работать. Это все на грани человеческих возможностей. И меня спрашивают: а как они работают в воздухе и без страховки? А по-другому нельзя!