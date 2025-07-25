Каково работать под куполом цирка без страховки? Разговор с воздушными гимнастами

Профессия воздушного гимнаста – одна из самых опасных в мире. Здесь ошибка в долю секунды может стоить жизни. Тонкий трос, петля, акробатические вращения – все это требует не только мастерства, но и абсолютного доверия к снарядам и партнерам.

Анастасия Коваленко, артистка цирка, воздушная гимнастка:

Делали обрыв, я летела лицом. Все думали, что я упаду. Потому что это так произошло, что мы летим, делаем обрыв, и у меня не просто чуть-чуть соскользнула рука, а начала улетать. Я не знаю, каким чудом… Инстинкт самосохранения либо у меня там ангелы бедные уже поседели. Я взялась, и мы продолжили номер. Иногда у меня бывают мысли, что я не сделаю, наверное, не справлюсь.

Анастасия и Егор с детства мечтали о манеже. Он – выпускник московского циркового училища, она – звезда минской школы. Несколько лет гимнасты работали в разных программах. Но однажды подготовка к одному важному номеру, обернулась походом в ЗАГС. Сегодня они парят над пропастью, превращая риск в искусство. Каждое их движение – балет с судьбой, где красота и вдохновение рождаются на тонкой грани жизни и смерти.

Егор Коваленко, артист цирка, воздушный гимнаст:

Нами движет какая-то любовь к этому искусству, наверное, больше всего. Анастасия Коваленко:

Ты не сможешь работать долго в цирке, если не готов терпеть боль. Бывает моральная усталость, физическая усталость, больно. Егор и Анастасия работают без страховки. Им так привычнее и удобнее. Но это не значит, что они не боятся. На высоте над пустотой цирковые артисты превращают риск в искусство. Каждое движение – борьба со страхом и стремление к совершенству. Для них риск – это осознанный выбор.

Анастасия Коваленко:

Серьезные травмы бывали. Я продолжала работать, как бы мне ни было страшно. У меня еще больше, выше стал страх – вот это чувство. Я помню, тогда с девочкой работала. Мы приехали с гастролей в Казани. У нас был II Минский международный фестиваль, мы были заявлены. Мне было очень страшно. Я делала те трюки, которые делала год назад, с таким адским страхом! Но мы отработали, взяли тогда бронзовую награду. Но страх никуда не ушел, он и дальше был. Вот по сей день, я даже не знаю, как объяснить, но страх у меня постоянный. Даже вот на метр над полом я что-то делаю, мне может быть страшно. Воздушные гимнасты Анастасия и Егор не просто пара, они единое целое на высоте. Здесь нет места импульсивности. Каждое движение – отточено до автоматизма. Они не ищут острых ощущений. Они работают с опасностью, контролируют ее и приручают.