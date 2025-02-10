Гимнасты, дрессированные медведи и опасные аттракционы – что ещё покажут в новом шоу Белгосцирка

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Разнообразие жанров и захватывающие трюки – все это можно увидеть в новом шоу Белгосцирка. На неизведанной планете живут чудесные люди и животные! Их выступления вас точно поразят! Здесь воздушные гимнасты танцуют прямо на скрипичном ключе, а дрессированные медведи удивляют своими уникальными способностями.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Всегда должно быть что-то эксклюзивное. Когда мы сейчас пошли на то, чтобы сделать название «Планета «Цирк», она должна быть какая-то высотная, небесная. У нас будут очень хорошие номера воздушные, наши артисты будут работать в разных жанрах. У людей будет дух захватывать, адреналина будет очень много. На манеже покажут захватывающие номера вольтижеров и жонглеров, удивят фокусы с переодеваниями, а также очаровательные кошки. Еще одни звезды цирковой арены – изящные королевские пудели! Трюки в их исполнении – настоящее искусство. Каждое движение тщательно продумано и отрепетировано. Пушистые артисты выполняют сложные комбинации, которые требуют высокой концентрации! Доверие к четвероногому партнеру и высокий авторитет дрессировщика – секрет успеха!

Евгений Комиссаренко, артист Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре:

В номере принимают участие 10 собак. Это пудели разных ростовых разновидностей. У нас классическая дрессура собак, но в высоком темпе, в игровой форме. Номер проходит на одном дыхании. Собаки все трюки выполняют с удовольствием, с энергией, со скоростью. Они ходят на передних лапах, на задних, делают вальсы, кульбиты, пируэты, прыгают друг через друга. У нас здесь две молодые собаки, которые, кстати, родились в Минске.

Свои невероятные возможности продемонстрировал и Андрей Погорелов, руководитель номера «Колесо смелости». А это один из самых опасных цирковых аттракционов. Талантливый атлет – первый в мире артист, который исполнил сальто назад с пируэтом на внешней стороне кольца. Ловкость рук и никакой страховки!