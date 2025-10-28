Грандиозно и проникновенно! В Гомельском цирке представили уникальный спектакль «Парад Великой Победы

Трогательно, ярко и незабываемо. Гомельский цирк приглашает гостей на «Парад Великой Победы». Каждый номер этой программы – отдельная история: о мужестве, верности, дружбе и любви.

На манеже разворачивается уникальный спектакль, где цирковое мастерство встречается с исторической реконструкцией. Номера выстроены так, чтобы зритель не просто восхищался мастерством артистов, а чувствовал гордость за народ, который прошел через военное лихолетье и победил.

Анастасия Сарасеко, генеральный директор Гомельского государственного цирка:

Спектакль Великой Победы – особенный для нас, и мы хотели его показать на нашем манеже, потому что это дань уважения воинам-победителям, которые смогли завоевать свободу для нас. Мы постарались максимально понятно, доступно достучаться до каждого нашего зрителя.

С помощью спецэффектов цирковой манеж превращается в поле боя, фронтовой госпиталь или улицы поверженного Берлина. Все – от архивной хроники на экране до раритетной формы и военной техники – передает атмосферу Великой Отечественной.

Задумка очень хорошая. Мне понравился номер с воздушными акробатами, там, где девушка летала над куполом. Было в некоторых моментах страшно, потому что чуть-чуть как будто бы и что-то случится, но нет, все было хорошо.