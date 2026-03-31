Весна – время повышенной опасности! В марте в Могилевской области зафиксировано около 150 пожаров

Нынешняя весна установила в Беларуси новые климатические рекорды. Март может войти в историю как самый теплый и сухой за все время метеонаблюдений. Уже в начале месяца национальные рекорды суточной температуры обновлялись несколько раз, а осадков почти не было по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раннее потепление несет и серьезную угрозу – резкое повышение пожарной опасности. Первое крупное возгорание в этом сезоне произошло еще 21 февраля, и ситуация остается напряженной. С западных районов она постепенно распространяется на центральные и восточные регионы.

В Могилевской области за первый месяц весны зарегистрировано почти 150 возгораний. Пожарные – в режиме повышенной готовности, но многое зависит и от сознательности людей. Юлия Мычка – о причинах и следствиях.

Открытие дачного сезона для этой семьи из Могилевского района обернулось полной потерей имущества. От дома остались обугленные стены, от сарая – гора бревен, от теплицы – только каркас. Одна из версий причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В считаные минуты огонь перекинулся с травы на постройки. Насколько стремительно двигалось пламя по сухой растительности, указывают черные следы от дома к сараю, словно пунктир, по которому огонь шел к своей цели.

Сергей Бадунов, первый заместитель начальника Могилевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Пожароопасный период. Сухая растительность возгорается, и может этому сопутствовать большой поток ветра. То есть поток ветра поменялся, пошло к дому, соответственно, дом сгорает. Дом опять же сухой, и это очень быстро все происходит.

Пожар в Недашево лишь один из трагических случаев. С наступлением тепла в Могилевской области резко выросло число возгораний сухой растительности и лесов. С начала весны только в этом регионе произошло уже 149 таких пожаров, огонь прошелся по площади 23 гектара. Только в минувшие выходные сухая трава горела более 50 раз.

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:

За незаконное выжигание сухой растительности на корню, стерни и пожнивных остатков предусмотрена административная ответственность в размере от 10 до 30 базовых величин. Если же человек разжигает костер в неположенном месте, то тут предусмотрен штраф в размере до 12 базовых величин. Спасатели работают в усиленном режиме. Проводятся профилактические рейды, но главная надежда – на сознательность людей.