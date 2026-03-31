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Весна – время повышенной опасности! В марте в Могилевской области зафиксировано около 150 пожаров

31 марта 2026 17:44
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Нынешняя весна установила в Беларуси новые климатические рекорды. Март может войти в историю как самый теплый и сухой за все время метеонаблюдений. Уже в начале месяца национальные рекорды суточной температуры обновлялись несколько раз, а осадков почти не было по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раннее потепление несет и серьезную угрозу – резкое повышение пожарной опасности. Первое крупное возгорание в этом сезоне произошло еще 21 февраля, и ситуация остается напряженной. С западных районов она постепенно распространяется на центральные и восточные регионы. 

Весна – время повышенной опасности! В марте в Могилевской области зафиксировано около 150 пожаров-2

В Могилевской области за первый месяц весны зарегистрировано почти 150 возгораний. Пожарные – в режиме повышенной готовности, но многое зависит и от сознательности людей.

Юлия Мычка – о причинах и следствиях.

Весна – время повышенной опасности! В марте в Могилевской области зафиксировано около 150 пожаров-4

Открытие дачного сезона для этой семьи из Могилевского района обернулось полной потерей имущества. От дома остались обугленные стены, от сарая – гора бревен, от теплицы – только каркас. Одна из версий причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 

В считаные минуты огонь перекинулся с травы на постройки. Насколько стремительно двигалось пламя по сухой растительности, указывают черные следы от дома к сараю, словно пунктир, по которому огонь шел к своей цели.

Весна – время повышенной опасности! В марте в Могилевской области зафиксировано около 150 пожаров-6

Сергей Бадунов, первый заместитель начальника Могилевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Пожароопасный период. Сухая растительность возгорается, и может этому сопутствовать большой поток ветра. То есть поток ветра поменялся, пошло к дому, соответственно, дом сгорает. Дом опять же сухой, и это очень быстро все происходит.

Весна – время повышенной опасности! В марте в Могилевской области зафиксировано около 150 пожаров-8

Пожар в Недашево лишь один из трагических случаев. С наступлением тепла в Могилевской области резко выросло число возгораний сухой растительности и лесов. С начала весны только в этом регионе произошло уже 149 таких пожаров, огонь прошелся по площади 23 гектара. Только в минувшие выходные сухая трава горела более 50 раз.

Весна – время повышенной опасности! В марте в Могилевской области зафиксировано около 150 пожаров-10

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:
За незаконное выжигание сухой растительности на корню, стерни и пожнивных остатков предусмотрена административная ответственность в размере от 10 до 30 базовых величин. Если же человек разжигает костер в неположенном месте, то тут предусмотрен штраф в размере до 12 базовых величин.

Спасатели работают в усиленном режиме. Проводятся профилактические рейды, но главная надежда – на сознательность людей.

Весна – время повышенной опасности! В марте в Могилевской области зафиксировано около 150 пожаров-12

Предотвратить все пожары невозможно. Но сократить их количество до минимума – вполне реально. Для этого достаточно понимать: одна спичка или неосторожность при курении могут обернуться большой бедой. С начала сезона в Могилевской области уже составлено  более 40 административных протоколов в отношении нарушителей. Но главное наказание наступает тогда, когда вместо дома остается пепелище, вместо зеленого леса – черная земля, а кому‑то и вовсе это может стоить жизни.

Подробнее в видео.

# МЧС Беларуси # Пожары

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