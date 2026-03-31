Масштабная модернизация молочного производства продолжается в Беларуси

В Беларуси продолжается масштабная модернизация молочного производства. В текущей пятилетке планируют построить более 400 молочно-товарных комплексов. По поручению Президента отрасль обновляется активно, и результаты уже заметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные условия содержания повышают продуктивность коров и рентабельность молока, а комфорт на рабочем месте привлекает молодые кадры. На МТК Берестовицкого района, строительство которого в августе 2023 года посетил глава государства, побывала Галина Буро. Какой импульс новый объект дал развитию местного молочного производства?

Простор, комфорт и полный цикл производства – на современном молочно-товарном комплексе «Подбагоники» сельхозпредприятия «Олекшицы» более 2 лет назад провели модернизацию старой фермы со строительством двух новых коровников и молочно-доильного зала – так вышло дешевле и эффективнее. Поголовье увеличили в три с половиной раза, до «трех семерок» – так и называется типовой проект этого МТК, где ставка на качество содержания дойного стада. Современное здание, видите, высокие, просторные, светлые. Воздухообмен хороший, естественное освещение. Подстилаем опилками, пахнет лесом.

За буренками теперь следят с помощью компьютеров – данные считываются с респондеров – датчиков на шее у коров. Так проще вести контроль физиологического состояния животных и вовремя при необходимости принимать меры.

Гордость комплекса – молочно-доильный зал. На старой ферме доили молокопроводом – это долго и трудоемко, теперь – современное оборудование с автоматической обработкой вымени и технологичным гидросмывом.

Александр Крупенько, начальник молочно-товарного комплекса «Подбагоники» сельхозпредприятия «Олекшицы»:

Дояркам намного легче стало. Если человек будет сильно уставать на работе, соответственно, ему эта работа не будет нравиться. А мы хотим создать такие условия, чтобы доярки, скотники приходили на работу с удовольствием.