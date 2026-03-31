Масштабная модернизация молочного производства продолжается в Беларуси
В Беларуси продолжается масштабная модернизация молочного производства. В текущей пятилетке планируют построить более 400 молочно-товарных комплексов. По поручению Президента отрасль обновляется активно, и результаты уже заметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные условия содержания повышают продуктивность коров и рентабельность молока, а комфорт на рабочем месте привлекает молодые кадры. На МТК Берестовицкого района, строительство которого в августе 2023 года посетил глава государства, побывала Галина Буро. Какой импульс новый объект дал развитию местного молочного производства?
Простор, комфорт и полный цикл производства – на современном молочно-товарном комплексе «Подбагоники» сельхозпредприятия «Олекшицы» более 2 лет назад провели модернизацию старой фермы со строительством двух новых коровников и молочно-доильного зала – так вышло дешевле и эффективнее. Поголовье увеличили в три с половиной раза, до «трех семерок» – так и называется типовой проект этого МТК, где ставка на качество содержания дойного стада.
Современное здание, видите, высокие, просторные, светлые. Воздухообмен хороший, естественное освещение. Подстилаем опилками, пахнет лесом.
За буренками теперь следят с помощью компьютеров – данные считываются с респондеров – датчиков на шее у коров. Так проще вести контроль физиологического состояния животных и вовремя при необходимости принимать меры.
Гордость комплекса – молочно-доильный зал. На старой ферме доили молокопроводом – это долго и трудоемко, теперь – современное оборудование с автоматической обработкой вымени и технологичным гидросмывом.
Александр Крупенько, начальник молочно-товарного комплекса «Подбагоники» сельхозпредприятия «Олекшицы»:
Дояркам намного легче стало. Если человек будет сильно уставать на работе, соответственно, ему эта работа не будет нравиться. А мы хотим создать такие условия, чтобы доярки, скотники приходили на работу с удовольствием.
На строительстве молочно-товарного комплекса в Олекшицах не экономили, а скорее подходили разумно – так и поручал Президент. Затратили больше 13 миллионов рублей, но уже видно, объект окупается в два раза быстрее плана. Дело в грамотной экономике.
Нетелей не закупали – вырастили своих, все же хозяйство племенное. Штат не увеличивали, поскольку современный комплекс позволяет обслуживать большее количество коров меньшими трудозатратами. Плюс растет продуктивность стада, доят уже три раза в сутки. Молочные реки сортом экстра – залог прибыли хозяйства.
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