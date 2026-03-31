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Масштабная модернизация молочного производства продолжается в Беларуси

31 марта 2026 18:03
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В Беларуси продолжается масштабная модернизация молочного производства. В текущей пятилетке планируют построить более 400 молочно-товарных комплексов. По поручению Президента отрасль обновляется активно, и результаты уже заметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные условия содержания повышают продуктивность коров и рентабельность молока, а комфорт на рабочем месте привлекает молодые кадры. На МТК Берестовицкого района, строительство которого в августе 2023 года посетил глава государства, побывала Галина Буро. Какой импульс новый объект дал развитию местного молочного производства?

Масштабная модернизация молочного производства продолжается в Беларуси-2

Простор, комфорт и полный цикл производства – на современном молочно-товарном комплексе «Подбагоники» сельхозпредприятия «Олекшицы» более 2 лет назад провели модернизацию старой фермы со строительством двух новых коровников и молочно-доильного зала – так вышло дешевле и эффективнее. Поголовье увеличили в три с половиной раза, до «трех семерок» – так и называется типовой проект этого МТК, где ставка на качество содержания дойного стада. 

Современное здание, видите, высокие, просторные, светлые. Воздухообмен хороший, естественное освещение. Подстилаем опилками, пахнет лесом.

Масштабная модернизация молочного производства продолжается в Беларуси-4

За буренками теперь следят с помощью компьютеров – данные считываются с респондеров – датчиков на шее у коров. Так проще вести контроль физиологического состояния животных и вовремя при необходимости принимать меры.

Масштабная модернизация молочного производства продолжается в Беларуси-6

Гордость комплекса – молочно-доильный зал. На старой ферме доили молокопроводом – это долго и трудоемко, теперь – современное оборудование с автоматической обработкой вымени и технологичным гидросмывом.

Масштабная модернизация молочного производства продолжается в Беларуси-8

Александр Крупенько, начальник молочно-товарного комплекса «Подбагоники» сельхозпредприятия «Олекшицы»:
Дояркам намного легче стало. Если человек будет сильно уставать на работе, соответственно, ему эта работа не будет нравиться. А мы хотим создать такие условия, чтобы доярки, скотники приходили на работу с удовольствием.

Масштабная модернизация молочного производства продолжается в Беларуси-10

На строительстве молочно-товарного комплекса в Олекшицах не экономили, а скорее подходили разумно – так и поручал Президент. Затратили больше 13 миллионов рублей, но уже видно, объект окупается в два раза быстрее плана. Дело в грамотной экономике. 

Нетелей не закупали – вырастили своих, все же хозяйство племенное. Штат не увеличивали, поскольку современный комплекс позволяет обслуживать большее количество коров меньшими трудозатратами. Плюс растет продуктивность стада, доят уже три раза в сутки. Молочные реки сортом экстра – залог прибыли хозяйства.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области сельского хозяйства

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