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В медучреждениях Литвы сложилась критическая ситуация с запасами второй группы крови

31 марта 2026 19:52
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В медучреждениях Литвы сложилась крайне напряженная ситуация с запасами крови второй группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации врачей из Сантаришкской клиники, текущих резервов не хватает для обеспечения бесперебойного лечения пациентов. Донорская кровь необходима для проведения срочных операций, оказания помощи при серьезных травмах, лечения тяжелых болезней и других жизненно важных процедур. Однако спрос на кровь в больницах значительно превышает количество желающих стать донорами. 

В медучреждениях Литвы сложилась критическая ситуация с запасами второй группы крови-2

Проблема носит системный характер. В стране уже долгое время наблюдается острый недостаток медицинских специалистов. Больницы испытывают дефицит врачей и среднего медперсонала, многие отделения вынуждены работать с повышенной нагрузкой.

# Новости Литвы

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