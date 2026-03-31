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Команда Президента в шаге от главного трофея РХЛ! Показываем яркие кадры первого финального поединка

31 марта 2026 19:42
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Команда Президента в шаге от завоевания главного трофея Республиканской хоккейной лиги! В первом финальном поединке клюшки скрестили извечные соперники – дружина главы государства и Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента в шаге от главного трофея РХЛ! Показываем яркие кадры первого финального поединка-2

Игра получилась эмоциональной, напряженной и очень интригующей. Болельщики смогли увидеть 9 красиво забитых шайб в исполнении двух коллективов, а итог игры – 6:3 в пользу подопечных Дмитрия Баскова. Вполне возможно, что уже в эту субботу состоится торжественное завершение сезона. Ну а пока давайте окунемся в незабываемую атмосферу фееричного хоккея.

Команда Президента в шаге от главного трофея РХЛ! Показываем яркие кадры первого финального поединка-4

Любительский хоккей, но ребята с хоккейным прошлым. Отличная игра.

Команда Президента в шаге от главного трофея РХЛ! Показываем яркие кадры первого финального поединка-6

Андрей Башко, игрок команды Президента Беларуси: 
И мы, и команда соперника стараемся показать красивый, яркий хоккей именно для зрителей, чтобы люди получили удовольствие.

Команда Президента с победы стартовала в финальной серии РХЛ

Команда Президента в шаге от главного трофея РХЛ! Показываем яркие кадры первого финального поединка-8

– Мы болеем прям сердцем.

– Мы болеем, конечно, за нашего Президента. Переживаем, как за своих детей, так как мы педагоги.

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# Хоккей Беларуси

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