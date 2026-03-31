Команда Президента в шаге от главного трофея РХЛ! Показываем яркие кадры первого финального поединка

Команда Президента в шаге от завоевания главного трофея Республиканской хоккейной лиги! В первом финальном поединке клюшки скрестили извечные соперники – дружина главы государства и Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игра получилась эмоциональной, напряженной и очень интригующей. Болельщики смогли увидеть 9 красиво забитых шайб в исполнении двух коллективов, а итог игры – 6:3 в пользу подопечных Дмитрия Баскова. Вполне возможно, что уже в эту субботу состоится торжественное завершение сезона. Ну а пока давайте окунемся в незабываемую атмосферу фееричного хоккея.

Любительский хоккей, но ребята с хоккейным прошлым. Отличная игра.

Андрей Башко, игрок команды Президента Беларуси:

И мы, и команда соперника стараемся показать красивый, яркий хоккей именно для зрителей, чтобы люди получили удовольствие. Команда Президента с победы стартовала в финальной серии РХЛ