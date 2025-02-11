Директор Белгосцирка: мы в каждой программе показываем братьев наших меньших, чтобы в семьи нести позитив

66 лет назад Белгосцирк впервые распахнул двери для зрителей. 11 февраля 1959 года в этом здании состоялось его первое представление. И сегодня мы можем поздравить наш белорусский цирк лично.

Александр Стасевич, ведущий: Очень здорово, что 66 лет цирк радует зрителя. Каково это – быть директором цирка и быть постоянно окруженным такой красотой и разного рода профессионалами?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Вы знаете, это большое счастье, потому что радуешься сам, радуешься за наших братьев меньших, потому что они сегодня выступают, они знают, что они артисты. И это не только они, это все. Это и медведи, это и ламы, это и лошади, это и обезьянки наши. Это артисты. И находиться в этом окружении – это большой позитив. И поэтому мы всегда с удовольствием в каждую программу вкрепляем братьев наших меньших для того, чтобы в каждую семью нести позитив.

Александр Стасевич:

Вы же и отец родной для всех работников, и для животных хозяин, наверное, тоже в том числе.

Владимир Шабан:

Вы знаете, хозяева – все-таки дрессировщики. Как бы там ни было, я хозяин для своих сотрудников. Это действительно так. Потому что нужно содержать это большое здание, которое построено 59 лет назад. В 2008 году мы сделали реконструкцию, в 2010 году запустили. Небольшой был промежуток времени на реконструкцию, но наши строители вложились в этот промежуток, и мы с 2010 года радуем наших зрителей таким позитивом, такими программами.

Александр Стасевич:

Цирк изменился за последнее время? Программа стала другой? Может, зритель чего-то другого хочет?

Владимир Шабан:

Всегда, когда меня спрашивают, я говорю, ведь все номера, какие-то трюки были придуманы 200 лет назад. И поэтому, наверное, что-то трудное. Прогресс сам по себе идет вперед. Это свет, это звук, это костюмы, это возможности. Конечно, это трюковая часть, они усложняются. Поэтому да, но в целом, я всегда говорю про классический цирк. То есть если хорошая трюковая часть, если хорошая дрессура, если хорошая клоунада, тогда нашему зрителю это заходит.