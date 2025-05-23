Белгосцирк едет в тур по Беларуси! Узнали о программе и познакомились с четвероногими артистами

Белгосцирк отправляется в волшебное путешествие по городам Беларуси. Уже 24 мая артисты порадуют публику в Гродно. Незабываемое представление также увидят зрители Бреста, Пинска, Барановичей и Лиды.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Мы хотим показать нашим зрителям из Бреста, Гродно, Лиды, из Барановичей настоящее цирковое искусство, то есть профессиональное цирковое искусство. Это было запланировано еще в прошлом году.

В этом году нас еще подтолкнула ситуация, где мы вынуждены были встать на ремонт. С 1 июня мы становимся на ремонт, будем полностью демонтировать наши 1 600 мест в зрительном зале, приводить паркет в порядок. Это будет все длиться где-то 2,5-3 месяца.