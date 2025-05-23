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Белгосцирк едет в тур по Беларуси! Узнали о программе и познакомились с четвероногими артистами

23 мая 2025 09:37
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Белгосцирк отправляется в волшебное путешествие по городам Беларуси. Уже 24 мая артисты порадуют публику в Гродно. Незабываемое представление также увидят зрители Бреста, Пинска, Барановичей и Лиды.

Подробнее об этом рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Шабан, директор Белгосцирка, и Лилия Максименко, дрессировщица собак.

Белгосцирк едет в тур по Беларуси! Узнали о программе и познакомились с четвероногими артистами-2

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Мы хотим показать нашим зрителям из Бреста, Гродно, Лиды, из Барановичей настоящее цирковое искусство, то есть профессиональное цирковое искусство. Это было запланировано еще в прошлом году.

В этом году нас еще подтолкнула ситуация, где мы вынуждены были встать на ремонт. С 1 июня мы становимся на ремонт, будем полностью демонтировать наши 1 600 мест в зрительном зале, приводить паркет в порядок. Это будет все длиться где-то 2,5-3 месяца.

А пушистые циркачи, собачки породы японский хин, выступили прямо в студии программы! Смотрите видео.

# Цирк # Белгосцирк # Владимир Шабан

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