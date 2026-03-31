Обновленное издание Красной книги представили в Беларуси

В Беларуси представили обновленное издание Красной книги. Впервые она вышла в 1981-м, а теперь ее переиздают и дополняют каждые 10 лет. В новой редакции плюс 23 вида диких животных и 32 вида растений. Всего в стране под охраной – 213 представителей фауны и 310 флоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как ученые работают с исчезающими и редкими видами и почему у миссии сохранить нет границ?

Своенравный и резкий дрозд белобровик – редкий для юга Беларуси северный вид. Не из числа охраняемых, но требующий особого внимания. Чего не скажешь о собрате – дрозде певчем. На белобровика очень похож, но не редкий. Встречается в различных видах лесов: хвойных и лиственных.

Белорусские орнитологи заняты учетом птиц в Республиканском биологическом заказнике «Споровский». Чтобы лучше изучить повадки, птиц окольцовывают на станции «Ясельда». Это позволит в будущем собрать критически важную информацию для анализа среды обитания.

Это уникальный номер цифро-буквенный. Написана страна, в нашем случае Беларусь, Минск, куда присылать информацию. Существуют центры кольцевания в каждой стране. И знают адреса друг друга. Меняемся всей информацией по данной птице, где и когда была отловлена.

Заказник «Споровский» – это уникальные пойменные низинные болота. Идеальная среда обитания для 32 крылатых краснокнижников. Именно здесь можно встретить одну из самых редких птиц Европы вертлявую камышовку. В Беларуси чуть более трети мировой популяции. Благодаря пойме Ясельды хорошо себя ощущает здесь и другой представитель Красной книги серый журавль. Если в начале двухтысячных насчитывалась всего одна пара, то сейчас четыре-пять. Перечень редких видов птиц в новой редакции издания расширили.

Дмитрий Журавлев, заведующий сектором мониторинга и кадастра животного мира Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам:

Попали два вида – обыкновенная горлица и мохноногий сыч. Сыч уже бывал в Красной книге, но был исключен. Был период сверхчисленности. Это маленькая сова. Был период до больших ветровалов и короеда, который захлестнул Беларусь последнее десятилетие. Этот вид практически исчез, не отмечался на учетах, и его внесли в Красную книгу.