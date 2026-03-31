Гандболисты минского СКА обыграли «Машеку» в первом матче плей-офф SEHA-лиги

Гандболисты минского СКА сделали уверенный шаг на пути к решающему этапу SEHA-лиги. В Могилеве армейцы обыграли местный клуб «Машека», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующие чемпионаты Беларуси уверенно вступили в борьбу и к перерыву обеспечили себе преимущество в пять мячей.

Однако после возобновления игры хозяева пустили в ход весь свой атакующий потенциал и подобрались к оппонентам на минимальное расстояние. Несмотря на колоссальные усилия подопечных Алексея Васильева отыграться, последнее слово осталось за гостями. Минчане нашли в себе силы выстоять и праздновали викторию с результатом 31:28. Ответный поединок пройдет 5 апреля в белорусской столице.

Дмитрий Матвеенко, игрок ГК «СКА-Минск»:

Мы готовились к тяжелой игре, в принципе, по табло все видно. Это действительно было непросто. Как говорит наш тренер, капитан команды, только первый тайм, в Минске все решится. Немного расслабились, где-то, может быть, не были готовы к их темпу игры, хотя мы всегда бежим быстро, навязываем быстрые контратаки, быстрые переходы. Не знаю, будем анализировать, будем разбираться.

Даниил Кириченко, игрок ГК «Машека»:

Удачи какой-то не хватило в этой игре. Больше, наверное, если бы делали командных действий, как в конце второго тайма, когда мы их начали догонять, вот этого не хватило в первом тайме. По реализации все выглядело отлично. Вратари помогали.

По итогам регулярного сезона прямые путевки в «Финал четырех» завоевали «Мешков Брест» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Решающий этап нынешнего сезона дивизиона Восток состоится 13 и 14 июня в брестском спорткомплексе «Виктория».