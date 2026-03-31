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Индонезия сокращает программу школьного питания

31 марта 2026 19:48
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Индонезия сокращает программу школьного питания из-за энергетического кризиса. Власти приняли решение урезать финансирование программы бесплатного школьного питания, чтобы направить дополнительные средства на преодоление последствий энергетического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 триллионов рупий, а это примерно более 2 миллиардов долларов будут перераспределены для поддержки бюджета в условиях резкого роста цен на нефть и нестабильности на Ближнем Востоке. В рамках оптимизации также сокращена учебная неделя в начальных и средних школах. 

Теперь занятия проходят пять дней вместо шести. Программа бесплатного питания, запущенная в январе 2025 года, охватывает 60 миллионов детей, а также беременных и кормящих женщин. Чтобы смягчить кризис, правительство также рассматривает возможность урезать топливные субсидии. Ранее попытки таких сокращений уже приводили к массовым беспорядкам.

# Международная политика

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