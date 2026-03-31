Трамп предложил союзникам покупать нефть у США

Трамп хочет завершить операцию против Ирана к 8 апреля, считая Тегеран фактически побежденным. Но освобождать Ормузский пролив, который заблокирован из-за боевых действий, за счет Америки президент не намерен. По его логике, это должны делать те, кто зависит от прохода судов. В том числе Европа, которая импортирует около 60 % потребляемых углеводородов из ближневосточного региона.

Европейская экономика трещит по швам от высоких цен на энергию, а главный союзник требует либо участвовать в войне, либо покупать дорогую американскую нефть. И у Вашингтона теперь есть реальная возможность пролоббировать это решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп, президент США:

Всем тем странам, которые не могут получить авиатопливо из-за Ормузского пролива, например Соединенному Королевству, которое отказалось участвовать в «обезглавливании» Ирана, у меня есть предложение. Номер 1: покупайте нефть у США, у нас ее предостаточно. И номер 2: наберитесь наконец смелости, идите в пролив и просто возьмите свою нефть. Вам придется начать учиться бороться за себя. США больше не будут вам помогать, как и вы не помогали нам

Вашингтон готов использовать энергозависимость Европы как рычаг давления на союзников по НАТО, которые отказали в военной поддержке. Швейцария, Италия и Франция вслед за Испанией закрыли свои базы для американского военного контингента связанного с войной против Ирана.

Варшава, на удивление, также обставила США. Вашингтон запросил у Польши для переброски на Ближний Восток батарею ПВО, однако в Сейме завили, что на восточном фланге НАТО она им самим нужна. На этом фоне в Белом доме открыто заявляют о пересмотре сотрудничества с ЕС. И не в сторону его укрепления.