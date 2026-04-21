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Новости по тегу #Церковные праздники

Жители отселенных деревень приезжают на Радуницу в родные места
21 апреля 2026 16:49

Жители отселенных деревень приезжают на Радуницу в родные места

В чем смысл праздника Радоница? Поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора Минска
21 апреля 2026 09:15

В чем смысл праздника Радоница? Поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора Минска

Культурное наследие – в Гомельском районе провели обряд «Вождение Сулы»
13 апреля 2026 17:47

Культурное наследие – в Гомельском районе провели обряд «Вождение Сулы»

У православных верующих наступила Страстная пятница
10 апреля 2026 09:13

У православных верующих наступила Страстная пятница

Православные верующие отмечают Чистый четверг
09 апреля 2026 08:16

Православные верующие отмечают Чистый четверг

В чём смысл праздника Сретения Господня – рассказал первый проректор Института теологии БГУ
16 февраля 2026 12:33

В чём смысл праздника Сретения Господня – рассказал первый проректор Института теологии БГУ

Окунулись несмотря на морозы! Как белорусы отметили Крещение?
19 января 2026 18:35

Окунулись несмотря на морозы! Как белорусы отметили Крещение?

Как безопасно окунаться в прорубь и кому это делать запрещено? Узнали у эксперта
19 января 2026 15:49

Как безопасно окунаться в прорубь и кому это делать запрещено? Узнали у эксперта

На Комсомольском озере проходят крещенские купания
19 января 2026 14:02

На Комсомольском озере проходят крещенские купания

О традиции окунания в прорубь и истинном смысле Крещения – поговорили с православным священником
19 января 2026 12:34

О традиции окунания в прорубь и истинном смысле Крещения – поговорили с православным священником

Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой
19 января 2026 11:50

Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой

День духовного очищения! Православные христиане отмечают Крещение Господне
19 января 2026 06:53

День духовного очищения! Православные христиане отмечают Крещение Господне