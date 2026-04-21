Новости по тегу #Церковные праздники

Посетить кладбища, где похоронены предки, – традиция Радуницы.
Продолжаются радостные пасхальные дни, и уже совсем скоро, на девятый день после Пасхи, празднуется Радоница. В самом названии этого праздника отчетливо звучит слово «радость».
Несмотря на свою красоту и образность, локальная традиция могла кануть в лету – в 1967 году «Вождение Сулы» здесь запретили. Только 40 лет спустя в Марковичской школе решили возродить традицию.
Страстная пятница – время глубокого духовного осмысления, скорби и подготовки к главному христианскому празднику: через два дня наступит Пасха, день Воскресения Христова.
Запрещено проводить день в праздности и развлечениях; это время сосредоточенности и внутренней тишины.
В этот день мы празднуем встречу Бога и человека Симеона Богоприимца. Он хотел сделать некое исправление в пророчестве. Ему было явление, в котором было сказано о том, что нет, не смей исправлять то, что открыто Богом. Ты сам доживешь до того срока, когда действительно Дева родит Спасителя.
С торжественного молебна начинается чин Великого освещения воды. Рядом с храмом-часовней на территории агротуристического комплекса под Гродно прорубили купель в форме креста.
Так просто нельзя, что пошел и окунулся. Здесь без подготовки в любом случае, наверное, даже не то что не рекомендуется, а запрещено.
Крещение Господне, или Богоявление, отмечают православные верующие.
«Мы молимся о том, чтобы Господь ниспослал благодать Святого Духа и освятил воды сия, все водное естество. Потому как мы нуждаемся в божественной благодати, которая укрепляет наши душевные и телесные силы».
Крещение Господне, или Богоявление, отмечают православные верующие.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан.
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