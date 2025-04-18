Как входить в пост без вреда для здоровья? Рассказал эксперт

Пост телесный. Русская православная церковь пользуется древним монастырским уставом, но жизнь современного человека в большом городе сильно отличается от жизни в монастыре. И следовать каждой букве древних правил для многих не по силам. Учитывая рекомендацию устава, меру поста каждый должен определять для себя сам, посоветовавшись со священником и оценив свое состояние здоровья, нагрузки, возможности и другие обстоятельства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Снежана Ковриго, руководитель Минского городского центра здоровья: Если говорить про период поста, то, конечно, наш с вами организм очищается, потому что идет ограничение привычного нашего с вами рациона. В период поста выходят и токсины, и различные накопленные вещества, которые человек накапливал в течение определенного периода. Поэтому пост – это своеобразный обмен и энергией, и питательными веществами, которые приходят и уходят. И это как раз таки такое время, когда можно обратить внимание на свой рацион.

Однако просто так взять и отказаться от привычных продуктов питания нельзя. Это может быть опасно.

Снежана Ковриго:

Для того чтобы не потерять здоровье, нужно перед постом всем обратиться к врачу. Какие обследования? Это элементарный анализ крови, биохимический анализ крови, мочи и соответствующие исследования, которые затрагивают ваши хронические моменты. Конечно, нужно посмотреть и сердце, и эндокринную систему. Потом врач даст заключение, можно или нельзя.