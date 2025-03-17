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Как меняется жизнь христианской семьи во время Великого Поста? Поговорили с иереем

17 марта 2025 08:54
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились со священником минского храма в честь святого равноапостольного Николай Японского, отцом Алексеем Масесовым.

Олег Лепешенков, СТВ:
Идет время, когда христиане готовятся ко встрече самого главного и радостного праздника – Воскресения Христова. Но к этому празднику нас ведет путь Великого Поста. Как в это время меняется жизнь христианской семьи?

Как меняется жизнь христианской семьи во время Великого Поста? Поговорили с иереем-2

Иерей Алексей Мосесов, клирик прихода храма святителя Николая Японского в Минске:
Все зависит от того, какая это семья. Если это семья с детьми, дети находятся в возрасте, когда они готовы прислушаться к взрослому, ребенку очень важно проводить время вместе с папой, мамой. Конечно, такая почва благодатна и плодотворна. «Можно провести Великий Пост интересно, и у ребенка навсегда запечатлится в памяти, что это время святое», время детства, время сокровенное, сказочное, таинственное, волшебное.

Сам этап Великого поста, его последование, те праздники, которые попадают на Великий пост, создают площадку для творчества. Можно интересно провести время вместе с семьей, с детьми. Начиная с чтения – с детьми во время Великого поста почитать конкретную литературу или эпизоды из Евангелия.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # Алексей Мосесов # Церковные праздники # Олег Лепешенков

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