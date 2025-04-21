Жены-Мироносицы первыми узнали о воскресении Христа. Кем были эти женщины, узнали у настоятельницы монастыря

Олег Лепешенков, СТВ: Жены-Мироносицы первыми узнали о воскресении Иисуса Христа. Кем они были? Что мы сегодня знаем о них?

Игумения Параскева (Ельская), настоятельница монастыря святых Жен-Мироносиц в городе Бобруйске:

Жены-Мироносицы были обычными женщинами своей эпохи. Но необычными они были в том, что они до последнего момента, до последней минуты были преданны Господу. В то утро, в субботу, рано утром они отправились к гробу, чтобы помазать тело своего учителя Иисуса благовонными мазями, миром.

Они не побоялись ни стражи, которая охраняла гроб, ни темноты. Наверное это особенно присуще женщинам – бесстрашие и особенная, пламенная любовь к своему учителю. Это отличает их от обычных женщин того времени. И так Господь благословил их этой благой вестью, что они первыми узнали о воскресении Христовом.

В наше время современные женщины уже не смогут стать такими близкими последовательницами Иисуса Христа, но они могут стать настоящими христианками и нести мир в свои семьи, на приходы и вокруг себя проповедовать слово Божье своей любовью, кротостью, чистотой жизни.