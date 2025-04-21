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Жены-Мироносицы первыми узнали о воскресении Христа. Кем были эти женщины, узнали у настоятельницы монастыря

21 апреля 2025 12:51
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В программе «Прикосновение к свету» встретились с настоятельницей монастыря в честь святых Жен-Мироносиц города Бобруйска, игуменией Параскевой (Ельской).

Олег Лепешенков, СТВ:
Жены-Мироносицы первыми узнали о воскресении Иисуса Христа. Кем они были? Что мы сегодня знаем о них?

Жены-Мироносицы первыми узнали о воскресении Христа. Кем были эти женщины, узнали у настоятельницы монастыря-2

Игумения Параскева (Ельская), настоятельница монастыря святых Жен-Мироносиц в городе Бобруйске:
Жены-Мироносицы были обычными женщинами своей эпохи. Но необычными они были в том, что они до последнего момента, до последней минуты были преданны Господу. В то утро, в субботу, рано утром они отправились к гробу, чтобы помазать тело своего учителя Иисуса благовонными мазями, миром.

Они не побоялись ни стражи, которая охраняла гроб, ни темноты. Наверное это особенно присуще женщинам – бесстрашие и особенная, пламенная любовь к своему учителю. Это отличает их от обычных женщин того времени. И так Господь благословил их этой благой вестью, что они первыми узнали о воскресении Христовом.

В наше время современные женщины уже не смогут стать такими близкими последовательницами Иисуса Христа, но они могут стать настоящими христианками и нести мир в свои семьи, на приходы и вокруг себя проповедовать слово Божье своей любовью, кротостью, чистотой жизни.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # Церковные праздники # Игумения Параскева (Ельская) # Олег Лепешенков

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