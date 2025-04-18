Выходить из поста тоже нужно правильно! Специалист поделилась советами

Выходить из поста и разговеться нужно осторожно, ведь организм несколько недель был на другом рационе и накормить себя после овсянки и киселя жирным жареным мясом будет неразумно, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Выходить из поста и разговеться нужно осторожно, ведь организм несколько недель был на другом рационе и накормить себя после овсянки и киселя жирным жареным мясом будет неразумно, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Снежана Ковриго, руководитель Минского городского центра здоровья:
Когда прошел определенный период, то выход должен тоже быть планомерным, спланированным и тщательным. То есть это не значит, что завтра все заканчивается и я возвращаюсь к своему привычному укладу жизни. К сожалению, нет. Почему? Потому что за определенный период, это, как правило, 30+ дней, организм адаптируется к изменившимся условиям своего режима и существования, в том числе рациона и физической нагрузки.
Снежана Ковриго:
Поэтому здесь должно быть все очень планомерно, маленькими шажками, идти на увеличение. То есть мы говорим о работе пищеварительной системы, головного мозга, сердечно-сосудистой системы и нервной в том числе, потому что были ограничения. И для того чтобы они из такого состояния своеобразной спячки включились опять в активный режим, чтобы обмен веществ нормализовался, нужно постепенно добавлять и калории, и белки, жиры, углеводы. И, конечно, идеально – это сходить к врачу и посмотреть, какое состояние вашего организма вы имеете после поста.
Подробнее – в видео.