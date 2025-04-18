Украшают плащаницу и пекут куличи по секретному рецепту – посмотрели, как готовятся к Пасхе в монастыре

Православные и католические верующие готовятся встретить главный праздник христианского календаря – Светлую Пасху. Время веры, надежды и любви. Сегодня – один день в году, когда в храмах не служат литургию. Страстная пятница, день глубокой скорби и печали для верующих. Церковь вспоминает мучения Спасителя на Кресте. Вечером в храмах пройдет особая служба – погребение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в Свято-Елисаветинском монастыре готовятся к главному богуслужению в году – в материале Влады Родовской.

В Свято-Елисаветинском монастыре к Пасхе готовятся заранее. Прежде всего, молитвенно. Сегодня Страстная пятница – день, когда соблюдается самый строгий пост. В храмах вспоминают мучения Спасителя на Кресте.

Протоиерей Александр Балахонов, настоятель прихода храма Иоанна Крестителя в Минске:

Каждый гвоздик в его руке, в его ноге – это наш грех. Это важно помнить и сокрушаться об этом. Сегодня день скорби, день плача, людей заставляет задуматься, что мы причина этих страданий.

Влада Родовская, корреспондент:

Убранство храма к светлому празднику Пасхи – особое. Такой торжественный наряд из цветов красных и белых оттенков. Не просто форма, а содержание. Наполненное радостью и надеждой. Герберы, розы и гипсофилы. Украшают божий дом храмовые флористы. Каждая работа создается с душой и, обязательно, по церковным канонам.

Монахиня София, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

Сегодня мы украшаем плащаницу. Флористическая губка, на ее основе уже располагаются цветы. А внутри украшаются красными цветами. Сама господская плащаница будет лежать в дополнительном ковчежце, ее выносят во время службы.