Почему каждый день Страстной Седмицы называется Великим? Объяснил священник

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились со священником Виталием Малишевским, настоятелем храма в честь святой Анастасии г. Минска. Олег Лепешенков, СТВ:

Сейчас особое время для христиан. Впереди неделя, каждый день которой именуется Великим. Почему?

Иерей Виталий Малишевский, настоятель прихода храма великомученицы Анастасии Узорешительницы города Минска:

Согласно церковному вероучению, шесть дней – это время, когда Господь творил мир. Седьмой день – это день будущей жизни, будущего века. Подготовка к Пасхе закладывается как раз в эти шесть дней, а сама Пасха, день седьмой – день будущей жизни с воскресшим Господом. Поэтому для нас важно каждый день прожить вместе со Христом, потому что в событиях этих дней, великих дней Страстной Седмицы, прослеживается не только искупительный подвиг самого Господа ради нас, но и наша личная жизнь, наше пришествие ко Христу, наше приятие его и наше духовное делание, через которое мы вступаем в Царствие Божие одной ногой здесь, на земле. Олег Лепешенков:

Какие богослужения особенно важно посетить на этой неделе?