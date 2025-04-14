Почему каждый день Страстной Седмицы называется Великим? Объяснил священник
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились со священником Виталием Малишевским, настоятелем храма в честь святой Анастасии г. Минска.
Олег Лепешенков, СТВ:
Сейчас особое время для христиан. Впереди неделя, каждый день которой именуется Великим. Почему?
Иерей Виталий Малишевский, настоятель прихода храма великомученицы Анастасии Узорешительницы города Минска:
Согласно церковному вероучению, шесть дней – это время, когда Господь творил мир. Седьмой день – это день будущей жизни, будущего века. Подготовка к Пасхе закладывается как раз в эти шесть дней, а сама Пасха, день седьмой – день будущей жизни с воскресшим Господом.
Поэтому для нас важно каждый день прожить вместе со Христом, потому что в событиях этих дней, великих дней Страстной Седмицы, прослеживается не только искупительный подвиг самого Господа ради нас, но и наша личная жизнь, наше пришествие ко Христу, наше приятие его и наше духовное делание, через которое мы вступаем в Царствие Божие одной ногой здесь, на земле.
Олег Лепешенков:
Какие богослужения особенно важно посетить на этой неделе?
Иерей Виталий Малишевский:
Мы должны помнить, что в первые три дня Страстной Седмицы совершается литургия преждеосвященных даров. В среду последний раз читается молитва покаянная преподобного Ефрема Сирина с поклонами. И до отдания Пасхи земных поклонов не совершается.
Великий четверг – желательно всем участвовать в таинстве Святого причастия, на тайной вечере, которую Господь установил. Вечером читаются страстные Евангелия, в которых описываются последние дни, часы страданий Господа. 12 евангельских отрывков мы слушаем с зажженными свечами или лампадами и, по традиции, несем этот благодатный четверговый огонь домой. В Великую пятницу мы все участвуем в погребении Господа, совершается крестный ход – как несение тела Господа от Голгофы в новый гроб, который был для него уготован.
Великая суббота – это день покоя, когда мы ожидаем. Сеется тело тленное, восстает тело нетленное. Господь полагается во гроб. С надеждой на будущее воскресение мы ожидаем Господа в течение субботы покоя. Эта суббота проходит в храме при служении Божественной литургии, когда темные облачения меняются на светлые ризы и мы вспоминаем сошествие Господа в ад и освобождение пленников из ада. Страстная Седмица кратко содержит путь к победе над смертью, путь к любви бесконечной, путь к вечной жизни.
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