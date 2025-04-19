В этой семье празднуют Пасху дважды – красивая история любви белорусов из Столбцовского района

Великая, или как еще говорят, тихая суббота и у православных, и у католиков, которые в 2025 году встретят Воскресение Христово вместе – время покоя, самой искренней молитвы и последних приготовлений к светлому празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну и, конечно, в этот день принято освящать яйца, куличи и прочие яства, которые завтра украсят щедрый пасхальный стол. Однако, вне всяких сомнений, и на это обращают внимание священнослужители, куда важнее подойти к празднику с чистой душой и светлыми помыслами. Репортаж Алены Жиборт.

Двор семьи Липницких в агрогродке Налибоки – духовный перекресток, где с одной стороны сверкает куполами православный храм, а по другую в небо уходят строгие линии католического костела. Этот дом – точка равновесия, вот уже 54 года под его крышей мирно уживаются два вероисповедания, но одна любовь. Они не спорят о вере, а дополняют друг друга: вместе отмечают Пасху, празднуют оба Рождества, а когда муж идет в костел, жена обязательно скажет: «Молись за всех нас!» На протяжении всего поста в доме звучит молитва двумя голосами.

Софья Липницкая, жительница агрогородка Налибоки:

У нас христианская вера. Вера во Христа. А это, конечно же, объединяет, не разъединяет. Помогает нам терпение, смирение и прощение. Это три истины, три таких величины на которых строится вся семья. Вместе они проработали в местной школе 45 лет – она учителем русского языка и литературы, он – географии.

Софья Липницкая:

Ён калі ўбачыў на педсавеце першы раз, сказаў: «Ці ты будзеш маёй жонкай, ці ніхто». Адразу закахаўся. Стаў прыходзіць вельмі часта. Калі ў яго фортачка, няма ўрока, у мяне была другая смена, ён бярэ веласіпед і едзе сюды да мяне. Саскучыўся. Любимая семейная легенда, которую внуки просят рассказать снова и снова, – про ландыши. Софья Липницкая:

У мае дзеці прынеслі ў школу ландышы. Я так захапілася ландышамі, а ён убачыў, быў перапынак. І надвігалася граза. Пазычыў у свайго знаёмага матацыкл «Ява» і паехаў у лес за 10 кіламетраў за ландышамі. Но як ён успеў… А тут чорныя хмары. Пакуль я правяла ўрок, 45 мінут, я выходжу на калідор, а ён стаіць з букетам ландышаў. В семье трое детей, восемь внуков и одна правнучка. Несмотря на разницу в вероисповеданиях, семья всегда оставалась крепкой.

Софья Липницкая:

Христос Воскрес, значит, мы думаем о том, что и наши души воскреснут. Вот это главное на Пасху. Конечно, и семья, но потом уже семья. Ждем внуков, правнуков, ждем встречи. Они верующие у нас, все детки верующие, все ходят в храмы, все венчанные браки у детей и крещеные все внучечки. Здесь веками складывалась уникальная традиция – когда межконфессиональное уважение становится образом жизни. При строительстве костела православные жители внесли свою лепту – кто деньгами, кто помогал в работе. Когда возводили православный храм, католики не остались в стороне, считая это общим делом. Софья Липницкая:

Островок православия – это врачи, учителя, и специалисты колхоза, которые приезжали. Собрали подписи и решили построить храм. Церковь мы открыли в 2016 году и освящал храм митрополит Филарет.