Что ждёт православный мир после недели Светлой Пасхи? Клирик рассказал о седмицах

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ в храме Святой Живоначальной Троицы встретились с протоиереем Олегом Голубевым.

Протоиерей Олег Голубев, клирик храма в честь Святой Живоначальной Троицы города Минска:

В церковном обиходе установлен ряд событий, связанных с последующей евангельской историей после воскресения Христова. После того как Христос воскрес из мертвых, он в течение долгого периода до вознесения являлся своим ученикам и наставлял их на будущее апостольское служение. И каждое из воскресений до Святой пятидесятницы, до праздника Троицы, посвящено определенным событиям из жизни Христа.

Первая неделя называется неделей Апостола Фомы, или Антипасха, где вспоминается чудо явления Христа Апостолу Фоме, когда тот сначала не поверил в это чудесное событие, но хотел удостовериться материальным, видимым образом, что действительно Христос воскрес.