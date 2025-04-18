Время поста, а впереди корпоратив! Что делать? Ответил ксёндз

Ксендз Юрий Санько, настоятель прихода Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке в г. Минске: У час Вялікага Посту найбольш праблемныя моманты, калі выпадаюць, напрыклад, святы, якіясьці, 8 Сакавіка. Трэба пасціць, а тут карпаратыў. Тады бягуць да святара – дайце што, як быць у гэтай сітуацыі. Вядома, што мы заўсёды маем выбар. Заўсёды маем выбар – пайсці альбо не пайсці. Пайсці і, нават прыйшоўшы, паказаць, што я як чалавек веруючы трываю ў посце, але з павагі да маіх калег, да маіх знаёмых і маіх сяброў, з якімі я працую на штодзень, я прыходжу, каб быць у вашым калектыве. Заўсёды можна вырашыць.

Ксендз Юрий Санько:

Заўсёды людзі, калі прыходзяць з такімі пытаннямі, мы сядаем, спакойна размаўляем. Калі чалавеку трэба там быць абавязкова, то тады вырашаем і, напрыклад, замяняем гэты посны дзень, пятніцу, на той момант, што, напрыклад, у гэтую пятніцу я магу асвабадзіць чалавека ад паста, але тады ён павінен узяць якуюсьці іншую пастанову, напрыклад, учыніць учынак міласэрнасці, камусьці дапамагчы альбо ўзяць пост у іншы дзень, у сераду, напрыклад, ці ў чацвер.