Клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска объяснил, почему нельзя приносить еду на могилу

Радуница у православных отличается от других поминальных дней. Она приходится на пасхальный период – на вторник второй недели после Воскресения Христова. В церквях совершается особая служба. Молясь за усопших, живые делятся с ними пасхальной радостью о воскресшем Спасителе. Поминовение совершается и на кладбищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Распространенным заблуждением является то, что в день Радуницы нужно обязательно принести на могилу еду и устроить там трапезу. Однако это отнюдь не христианская традиция, это наследие древних языческих корней, когда наши предки-язычники устраивали на могилах своих близких поминальные трапезы. Самым правильным и достойным образом поведения будет совершение молитв на кладбище. Когда мы приходим на могилы наших усопших близких, мы возжигаем лампады, мы совершаем молитвы. Воцерковленные люди читают специальную молитву, которая называется «Заупокойная лития». Таким благоговейным образом и совершается наше поминовение усопших.