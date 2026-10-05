Новости по тегу #Церковь

Как сохранить бодрость духа и тела в золотом возрасте? Такой вопрос нередко задают насельницы Свято-Елисаветинского монастыря матушке Марии Литвиновой.
Еще в первых христианских общинах были определены люди, на которых возлагалось особое служение, помощи своим ближним.
Гость программы «Прикосновение к свету» – многодетный отец, эксперт и психолог благотворительного фонда в защиту семьи, материнства и детства «Покров» Руслан Писаренко.
Приход календарной осени связан с началом нового церковного богослужебного года. Как и День знаний, он празднуется 1 сентября.
Праздник в честь обретения Минской иконы Пресвятой Богородицы и Всебелорусский крестный ход встретили жители и гости Минска.
Храм в честь святого Николая Японского в Минске известен своими разнообразными просветительскими проектами, а еще экологической тропой, которая огибает территорию прихода.
В 2026 году исполнилось 20 лет прославлению святой блаженной Валентины Минской, можно сказать, нашей современницы. Так сложилось, что память ее празднуется в один день со святой XIX века, блаженной Ксенией Петербургской.
В агрогородке Сосновка в 30 километрах от Жировичского мужского монастыря находится центр «Анастасис», в котором уже 15 лет помогают тем, кто вступил на путь освобождения от зависимостей.
О том, что необходимо взять с собой крестоходцу, об организации молитвенного шествия и о том, что обретает человек на этом пути, мы поговорили с гостем.
Ученые провели детальное обследование здания, после чего во время международной научно-практической конференции обменялись мнениями, как сохранять архитектурную жемчужину.
Михаил Рыбаков за свой счет преображал старообрядческую церковь в Куклянах и хотел создать собственную религиозную общину. Мужчина пытался это сделать законно, но не срослось.
Ряд проектов, которые направлены на просвещение нашей молодежи духовно – это посещение храмов, церквей, диалоговые площадки.
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