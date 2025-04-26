Жемчужина деревянного зодчества! История создания церкви Святых равноапостольных Константина и Елены

Василек души, жемчужина деревянного зодчества. Сегодня открываем для вас новый маршрут в религиозном туризме и отправляемся в Воложин. Церковь Святых равноапостольных Константина и Елены освящает путь верующим с 1866 года, вдохновляя на добрые дела. Познакомимся с историей святыни.

Наталья Буклыс, прихожанка:

Храм начал строиться в 1856 году по благословению Патриарха России. Начал его строить граф Муравьев. Его стараниями, стараниями прихожан храм был возведен за 10 лет. Никогда не был закрыт. Всегда он был в таком голубом цвете, в виде креста, потому что храм Святых царя Константина и царицы Елены. Символ нашего храма – это, конечно, надкупольные кресты и колокольня.