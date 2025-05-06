Мероприятия ко Дню святого Георгия Победоносца прошли в Центре подготовки кадров МВД

Православные 6 мая вспоминают великомученика Георгия Победоносца. Это небесный покровитель тех, кто стоит на защите закона и справедливости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Сегодняшняя совместная молитва вдохновит каждого из здесь присутствующих на то, чтобы возрастать духовно, укрепляться в добродетелях и каждому на своем месте приносить добрые плоды во благо нашего Отечества.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Вера дает нам все, потому что именно с верой мы выполняем свои должностные обязанности, мы боремся с преступностью и делаем все, чтобы в нашей республике было тихо и спокойно. И только совместно с нашей православной церковью мы идем на благие дела. Практически на каждом мероприятии у нас присутствуют священнослужители, и это дает нам поддержку для повседневной деятельности, для повседневной работы и выполнения должностных обязанностей.

Глава Белорусской православной церкви выразил благодарность руководству МВД за плодотворную совместную деятельность, особенно в сфере воспитания молодого поколения. Символом единства, преемственности традиций и заботы о будущем стала церемония высадки молодых елей. Во время экскурсии гости ознакомились с современными образовательными программами и возможностями Центра подготовки кадров.