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Его называли апостолом православия на Белой Руси. Каким запомнился митрополит Филарет?

25 марта 2025 13:15
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином.

Олег Лепешенков, СТВ:
Каким сегодня вам вспоминается митрополит Филарет?

Его называли апостолом православия на Белой Руси. Каким запомнился митрополит Филарет?-2

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Прежде всего – широта души Владыки, его гостеприимство, радушие, внимательность, вдумчивость, стремление во всем поступить по-евангельски, в соответствии с тем, чему служил Христос и его последователи нашего времени.

Олег Лепешенков:
Его ведь называли апостолом православия на Белой Руси.

Вениамин:
В нашем народе, в приходах и среди людей бережно хранится память о Владыке Филарете. Каждый вспоминает его по-своему. Кто-то один раз в жизни пересекся, кто-то неоднократно видел, кто-то общался напрямую многократно, у каждого свои воспоминания, но каждому они по-своему близки и дороги.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # Церковь # Олег Лепешенков # Митрополит Вениамин # Религия

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