Его называли апостолом православия на Белой Руси. Каким запомнился митрополит Филарет?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Прежде всего – широта души Владыки, его гостеприимство, радушие, внимательность, вдумчивость, стремление во всем поступить по-евангельски, в соответствии с тем, чему служил Христос и его последователи нашего времени.

Олег Лепешенков:

Его ведь называли апостолом православия на Белой Руси.

Вениамин:

В нашем народе, в приходах и среди людей бережно хранится память о Владыке Филарете. Каждый вспоминает его по-своему. Кто-то один раз в жизни пересекся, кто-то неоднократно видел, кто-то общался напрямую многократно, у каждого свои воспоминания, но каждому они по-своему близки и дороги.