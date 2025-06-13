«Патриотическое служение Православной церкви» – выставка к 80-летию Великой Победы открылась в Витебске

«Патриотическое служение Православной церкви». Новая выставка к 80-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками открылась в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция представлена в конференц-зале областного краеведческого музея и рассказывает о священниках, которые принимали участие в боевых действиях, сражались в партизанских отрядах, помогали фронту. Здесь – десятки экспонатов, среди которых воспоминания Митрополита Филарета о военном детстве, а также книжные издания.

Протоиерей Николай Прусаков, председатель комиссии по культуре и творчеству Витебской епархии: Из нашего церковно-археологического музея передано сюда для экспозиции, как дополнение, какие-то исторические священнические облачения как раз того периода, которые сами делали священники. Некоторые книги, потому что экспозиция немножко живее смотрится. Эта выставка передвижная, она не только у нас будет, она и по другим местам, по другим городам.

Артемий Василевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Витебского областного краеведческого музея:

Многие священники, часть из них были в действующей армии, уходили добровольцами, уходили в партизанские отряды. Кто-то продолжал служение, несмотря ни на что, но каждый из них внес свою лепту в Великую Победу. Сегодня об этом выставка и рассказывает.

В проповедях, обращениях к народу православные епископы и представители духовенства вселяли веру в победу над врагом, укрепляли дух советских людей, призывали подключаться к делу защиты Родины, разоблачали преступления гитлеровцев.