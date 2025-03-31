Когда вспоминаю о Филарете, у меня слёзы текут от радости – митрополит Филиппопольский Нифон

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с митрополитом Филиппопольским Нифоном, представителем Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси.
Олег Лепешенков, СТВ:
Вы приехали в Минск на торжества в честь 90-летия со дня рождения митрополита Филарета. Насколько глубоко вы знали Владыку?
Митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси:
Я хочу выразить мою благодарность митрополиту Вениамину, который дал мне возможность быть в этом благословенном городе, разделить с ними память об этом великом человеке. Вспоминая об этом великом человеке, я его называю Предтеча своего времени – митрополит Филарет, мы знакомы с ним с 1959 года, он был архидиаконом лавры, я был архидиаконом академии. Мы молились вместе, я в восторге от его молитв, от личности этого человека. Одарен Богом, развивал эту благодать, которую Господь дает. Достойнейший архиерарх. Когда вспоминаю о Владыке Филарете, у меня слезы текут от радости моего общения с ним.
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