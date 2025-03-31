Когда вспоминаю о Филарете, у меня слёзы текут от радости – митрополит Филиппопольский Нифон

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с митрополитом Филиппопольским Нифоном, представителем Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси.

Олег Лепешенков, СТВ:

Вы приехали в Минск на торжества в честь 90-летия со дня рождения митрополита Филарета. Насколько глубоко вы знали Владыку?