В Беларуси проходят торжества по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Филарета

21 марта Беларусь отмечает 90-летие со дня рождения первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета. Он стал символом православной веры и духовного возрождения не только в нашей стране, но и за ее пределами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятные мероприятия открыла божественная литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе. Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, в сослужении архиереев и священнослужителей Белорусской православной церкви. В храме собралось множество верующих, представителей общественности и духовенства, которые почтили память священнослужителя.

Алла Маевская, директор Международной ассоциации выпускников вузов Беларуси:

Наш дорогой Владыка, наш духовный лидер, наш духовный отец. И все, что мы говорим о нашем Владыке, это создано из любви и доброты. И он духовный отец для всех стран, не только для Беларуси.

Владыка Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь более 20 лет. За это время в несколько раз увеличилось число православных епархий, построены сотни новых приходов, восстановлены разрушенные храмы и открыты новые монастыри. Он был не только пастырем, но и мудрым руководителем, который способствовал укреплению связей между православной церковью и обществом. В его бытность было подписано Соглашение о сотрудничестве государства и церкви, которое не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Владыка Филарет нес свои труды и свое послушание в годы возрождения Белорусской православной церкви. А возрождение, как мы знаем, – это всегда очень сложный процесс, когда многое приходится основывать с нуля, контакты приходится создавать с нуля, отстраивать церковную жизнь – обычаи, уклад церковный – фактически тоже с нуля. И все это легло на плечи высокопреосвященнейшего митрополита Филарета, который для этого имел многие дарования.