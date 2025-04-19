С чего берёт начало Пасха? Ответил митрополит Вениамин

Накануне великого праздника главы основных конфессий Беларуси обратились к христианам с пасхальным посланием. Священнослужители отметили важность этого дня и истинное значение Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также значение подготовки к великому празднику – пост, молитва, добрые мысли, любовь и сострадание к ближнему и просто благие дела. Для христиан этот особый весенний период – прекрасная возможность духовного очищения.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Праздник Пасхи наполнен особой радостью, и эта радость происходит от осмысления того, что сделал Бог для всего человеческого рода и для каждого человека в отдельности. Праздник Пасхи, само название его, происходит от еврейского «песах». И это напоминает ветхозаветное событие, когда богоизбранный народ из рабства выходил, и это была большая радость для него. Сейчас же в церковных песнопениях поется, что Пасха – это переход от смерти к жизни, от земли к небу. Вот эта прекрасная возможность открылась, и когда люди ее переживают, размышляют об этом, конечно, их радость умножается, усиливается, она передается другим людям.

Совпадение дня празднования Воскресенья Христова у православных и католиков бывает нечасто. С начала XXI века такой «тандем» 20 апреля случится в шестой раз. Христиане видят в этом добрый знак. А еще это как нельзя лучше подчеркивает христианское единство на белорусской земле, где испокон веков мирно соседствовали православные и католики, создавая семьи. А церкви и костелы во многих городах и поселках у нас находятся рядом.