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Как православная церковь отпразднует День Великой Победы? Ответил настоятель храма

07 мая 2025 17:32
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Как православная церковь отпразднует День Великой Победы? Ответил настоятель храма-2

Николай Ляшкевич, настоятель Успенского храма Пресвятой Богородицы в г. п. Краснополье:
Патриотизм (с точки зрения церкви, с точки зрения веры) – это любовь. Прежде всего, начинается со своей семьи. Не может быть патриотизм только к тому месту, где ты живешь. Ты прочерчиваешь ту границу, которая затрагивает всю страну, в том числе и прошлое. Апостол Павел говорит, что для христианина во Христе нет ни эллина, нет ни иудея.

Любовь – это созидательное чувство, как и патриотизм. Поэтому, что касается дня сегодняшнего, 9 Мая во всех храмах мы обязательно служим благодарственные молебны. Благодарим Господа Бога за ту Победу, которую он нам дал. Мы поминаем тех, кто положил душу свою за други своя.

# Церковь # Православные в Беларуси # День Победы # Григорий Азаренок # Религия

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