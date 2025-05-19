Иерей Федор Лукьянов: чтобы белорусы оставались патриотами, они должны быть многодетными

Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Многие ставят сегодня вопрос так: дети или карьера? Я предлагаю ставить по-другому: дети – это и есть карьера, это и есть самореализация. Потому что каждый ребенок дается тебе не просто так, он дается с небес, это житель и гражданин небес, который приходит к нам на Землю, чтобы ты стал лучше, чтобы в тебе раскрылись качества отца любящего, матери любящей, чтобы в тебе раскрылись заложенные таланты, а ведь в человеке очень много талантов. Часто ребенок бывает пусковым крючком, чтобы эти таланты начали приносить плоды. Ребенок лечит от эгоизма, с каждым ребенком сердце расширяется. Заметьте, что многодетные всегда социально активны, способны через свою многодетность транслировать патриотический смысл. Если мы хотим, чтобы белорусы оставались патриотами своей страны, они должны быть многодетными. Именно в многодетной семье и рождается способность любить Родину. Ковчег патриотизма – это семья.

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