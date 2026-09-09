Новости по тегу #блогеры

Уже второй день контент блогеров из Китая состоит из обзоров самых красивых мест нашей страны. Популярные медиамейкеры из КНР участвуют в ознакомительном туре.
Для гостей подготовили недельный маршрут, первый день которого посвятили знакомству с загадочным и удивительным полесским краем.
Сила духа помогает преодолевать любые преграды. Таков жизненный девиз нашего гостя.
К нам едут на экскурсии, за вкусной гастрономией, шоппингом – в общем, за новыми эмоциями. В высокий сезон бронировать отель приходиться за несколько месяцев.
Екатерина Скрынникова, знакома многим как Катюша ретро – артистка, мама, блогер и просто красавица в сногсшибательных образах.
«Нет такого: я выложил пост, набрал 10 миллионов – я уже блогер, больше ничего не буду выкладывать».
«Они смотрят на жизнь в совсем другой стране. На ту жизнь, которую они, возможно, никогда не увидят».
«И есть много примеров, когда создаются студенческие, студотрядовские семьи. Такая традиция своего рода».
«Когда вы сходите на завод, вы понимаете, что там люди действительно впахивают, причем работают в несколько смен».
Спецвыпуск: «По существу. Супер‑подкаст» – на СТВ в 20:45.
Они стали участниками специального выпуска ток-шоу «По существу. Суперподкаст», которое выйдет в эфир в ближайший понедельник в 20:45.
Нынешний форум вырос из теоретической площадки, где обсуждали вопросы ответственности в интернете и борьбы с фейками.
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