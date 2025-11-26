Уехал из Украины и ведёт блог о жизни в белорусской деревне! Вадим Якимчук рассказал, как добился успеха

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вы приехали из Украины к нам?
Вадим Якимчук, электрогазосварщик ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», блогер:
Мы приехали из Украины. То есть я приехал из Украины, а родился в Одессе. Я, получается, городской. Приехали мы сюда в 2010 году. Беларусь я выбрал, потому что сюда приехали мои родители и рассказали, что здесь очень хорошо живется. После того как я демобилизовался, мне надо было искать свою дорогу, я решил приехать сюда. У меня было маленькое хозяйство. Обычный домик мы купили.
Евгений Пустовой:
Вы расскажите, что вы белоруску нашли здесь.
Вадим Якимчук:
Белоруска у меня, шестеро детей-белорусов. Маленькое хозяйство у меня было, но мне постоянно хотелось заниматься землей. Взяли мы уже землю и еще будем брать, будем еще сарайчик строить, я так думаю. Я считаю, что меня Бог ведет в этом направлении. Это моя удача, мне надо этим заниматься. Мы занимаемся в деревне, занимаемся своим хозяйством. Также работаем на очень хорошем предприятии – Белорусский металлургический завод. В деревне надо работать. Почему человек добивается успеха? Потому что надо очень много трудиться в любой сфере. Будь ты в городе, будь ты в деревне, надо очень много трудиться. Если будешь трудиться, в любом случае добьешься успеха.
Евгений Пустовой:
Вы на предприятии, где мужчины со стальным стержнем работают. У вас и хозяйство. Вы еще больше земли берете, шесть детей. А вы как успеваете?
Вадим Якимчук:
Работаем. Мне очень часто задают этот вопрос, как вы все успеваете. Я просто отвечаю, мы работаем.
Евгений Пустовой:
А денег вам хватает?
Вадим Якимчук:
Нам хватает. У нас пасека. Была у нас пасека 100 семей. Но сейчас немножко сократились, потому что мы сейчас пошли в другое направление. Мы сделали питомник. То есть саженцы растений мы продаем, себе выращиваем тоже. Планируем заложить сад. Так как сад, допустим, будет давать прибыль через года 3-4, занимаемся направлениями такими, которые дают нам уже деньги. Высаживаем малину, высаживаем клубнику, строим теплицы.
Евгений Пустовой:
Почему выбрали название «Деревенщина»?
Вадим Якимчук:
Я хотел канал создать в YouTube, чтобы можно было полностью объять необъятное. То есть я хотел снимать про пчел, я хотел снимать, допустим, про трактор, про ремонт машины. Я про землю хотел снимать. Также я хотел снимать про семью. Это все происходит в деревне. То есть создать деревенский канал. Поэтому я назвал свой канал «Деревенщина».
После того как меня начали узнавать, кричать в поезде, в дизеле: «Деревенщина, привет!» Мне как-то стало неудобно. Я даже переименовал свой канал. Назвал «Пасека Вадима Якимчука».
Евгений Пустовой:
А что, стыдно стало?
Вадим Якимчук:
Стало стыдно, да. Кричат «Деревенщина», я сижу, покраснел в том дизеле, спрятался. А потом мои подписчики стали просить вернуть название. Очень хорошее, то есть они его запомнили. И даже мы, когда продаем в столице мед на ярмарках, у нас баннер «Деревенщина». Люди приходят, узнают и бывает даже мешают немного торговать, если честно. Хотят пообщаться, пофотографироваться.
Подробности в видео.