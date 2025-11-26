Уехал из Украины и ведёт блог о жизни в белорусской деревне! Вадим Якимчук рассказал, как добился успеха

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Вы приехали из Украины к нам?

Вадим Якимчук, электрогазосварщик ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», блогер:

Мы приехали из Украины. То есть я приехал из Украины, а родился в Одессе. Я, получается, городской. Приехали мы сюда в 2010 году. Беларусь я выбрал, потому что сюда приехали мои родители и рассказали, что здесь очень хорошо живется. После того как я демобилизовался, мне надо было искать свою дорогу, я решил приехать сюда. У меня было маленькое хозяйство. Обычный домик мы купили. Евгений Пустовой:

Вы расскажите, что вы белоруску нашли здесь. Вадим Якимчук:

Белоруска у меня, шестеро детей-белорусов. Маленькое хозяйство у меня было, но мне постоянно хотелось заниматься землей. Взяли мы уже землю и еще будем брать, будем еще сарайчик строить, я так думаю. Я считаю, что меня Бог ведет в этом направлении. Это моя удача, мне надо этим заниматься. Мы занимаемся в деревне, занимаемся своим хозяйством. Также работаем на очень хорошем предприятии – Белорусский металлургический завод. В деревне надо работать. Почему человек добивается успеха? Потому что надо очень много трудиться в любой сфере. Будь ты в городе, будь ты в деревне, надо очень много трудиться. Если будешь трудиться, в любом случае добьешься успеха.