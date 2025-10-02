Нещадим о II Форуме блогеров Беларуси: поместить их в военную обстановку – полезно

Дарья Нещадим, журналист телеканала ОНТ:

С этой темой абсолютно точно работать нужно. Мне кажется, что еще активнее, чем это у нас сейчас даже появляется. Потому что блогеров довольно много. На форум попали не все, кто подавал эти заявки. Притом некоторые, когда узнали о формате… Он меняется из года в год. Первый форум был больше о развлекательных моментах, каких-то интерактивах. Здесь тоже такое было, но все-таки прицел на военную журналистику. То есть обозначили тему и погрузили ребят в такую непростую обстановку. На мой взгляд, это полезно. И по отзывам с теми, с кем я общалась, это было для них полезно. Некоторые напрямую высказывали мне еще в первый день, в день открытия, что они прямо хотели, у них мечта была попасть в армию. Были ребята, которые в отличной физической форме. Мне, кстати, было очень приятно на это смотреть. Есть блогеры, которые заряжены, не только этой темой, но и в целом, на любые вызовы они готовы двигаться. В общем, на мой взгляд, получилось интересно и продуктивно, экспериментально даже. То есть форма необычная.

Насколько этих трех дней достаточно… На мой взгляд, это лучше, чем ничего, но нужно делать какую-то интенсивную программу, выстраивать это взаимодействие на таком отдельном прямо уровне. Отдельным блоком. Потому что блогеров становится с каждым днем все только больше. Аудитория у них все только больше, охваты. Мне кажется, что в этом диалоге важнее всего говорить о смыслах, которые они в свой контент закладывают. Конечно, хочется, чтобы они понимали ценность мира и ценность включаемости в любые действия. Для них это, конечно, было и развлечением, потому что увидеться друг с другом, увидеться с медийным сообществом нашей страны, с руководителями ведущих СМИ – это тоже было интересно.

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