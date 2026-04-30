Посадка ив и диалог с министром информации. «БлогБай. Маевка» собрал популярных блогеров в Лиде

Сегодня история и туризм все чаще становятся частью цифровой среды. Яркий пример – Лидский замок, где древние стены на несколько дней превратились в площадку для большого медиасобытия. Там стартовал форум «БлогБай. Маевка» с участием популярных креаторов, чья аудитория в соцсетях исчисляется десятками миллионов. Причем программа вышла далеко за рамки привычного контента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческая цитадель на несколько дней превратилась в крупный медийный центр. На смену летописцам пришли блогеры, а вместо архивных хроник современную историю замка создают пользователи соцсетей.

В цифровом потоке его контент выделяется особой эстетикой. Художник и блогер Роберт Осипук собрал 4-миллионную аудиторию, обучая людей видеть прекрасное в простых вещах. Но сегодня его мастер-класс проходит не в студии, а на берегу Замкового озера. Живописей создает не картину на холсте, а живую аллею, высаживая деревья у стен древнего замка. В Лидском районе стартовал масштабный слет блогеров «БлогБай. Маевка» В рамках экологической акции блогеры высадили аллею из молодых ив. Проект уникален своей персонализацией. Блогеры оставили в Лиде именные деревья.