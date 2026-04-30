Посадка ив и диалог с министром информации. «БлогБай. Маевка» собрал популярных блогеров в Лиде
Сегодня история и туризм все чаще становятся частью цифровой среды. Яркий пример – Лидский замок, где древние стены на несколько дней превратились в площадку для большого медиасобытия. Там стартовал форум «БлогБай. Маевка» с участием популярных креаторов, чья аудитория в соцсетях исчисляется десятками миллионов. Причем программа вышла далеко за рамки привычного контента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Историческая цитадель на несколько дней превратилась в крупный медийный центр. На смену летописцам пришли блогеры, а вместо архивных хроник современную историю замка создают пользователи соцсетей.
В цифровом потоке его контент выделяется особой эстетикой. Художник и блогер Роберт Осипук собрал 4-миллионную аудиторию, обучая людей видеть прекрасное в простых вещах. Но сегодня его мастер-класс проходит не в студии, а на берегу Замкового озера. Живописей создает не картину на холсте, а живую аллею, высаживая деревья у стен древнего замка.
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В рамках экологической акции блогеры высадили аллею из молодых ив. Проект уникален своей персонализацией. Блогеры оставили в Лиде именные деревья.
Деловая часть форума прошла в стенах Лидского замка. В центре внимания прямой диалог медиасообщества с министром информации. Ключевыми темами стали тренды блогосферы, ответственность авторов и будущее региональных СМИ. Главный итог: государство готово к диалогу без формализма и будет поддерживать конструктивные инициативы.
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Миллионы лайков это лишь то, что поместилось в экран телефонов. Реальный итог форума останется в Лиде в виде новой аллеи и порядка в детском лагере. «БлогБай» показал: современное медиасообщество готово выходить за рамки онлайна и созидать вместе с государством. Интеграция блогеров в решение реальных задач страны – это и есть новый формат диалога. Стримы закончены, но результат этой работы будет расти и крепнуть десятилетиями.
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