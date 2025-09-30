Над ними проезжал 45-тонный танк! Пообщались с участниками форума «БлогБай. Сила в правде!»
Настасья Пинчук, корреспондент:
Это прямое включение с места событий. Как вы поняли (надеюсь, вы поняли), распаковки сегодня не будет. Да, я знаю, вы ждали новый чехол для телефона. Вместо этого – огневая подготовка и стрельба на полигоне. Не переключайтесь!
Так у белорусских блогеров выходят стримы в необычном формате во время форума.
Казарма, полигон, оружие, танки, палатки – настоящий вызов для тех, кто привык к комфорту и красивой картинке.
Так от гламура к камуфляжу порядка 100 блогеров и медиаэкспертов со всей страны прошли огненное крещение на форуме «БлогБай. Сила в правде!» Участники из разных сфер – от лайфстайла и бьюти до ивента и тревела. Наша коллега была в числе бойцов. Чему научились и какие эмоции испытали блогеры на полигоне – подробности из первых уст.
Валерия Яскевич, блогер:
Мне очень было любопытно примерить на себе форму. Я думаю, каждая девочка хоть иногда хотела это сделать. Это просто пушка.
Я стреляла из гранатомета, и я попала в мишень. Вчера мы пробовали управлять танком на симуляторе, а уже сегодня видим их вживую. Это нереально круто, потому что мой папа служил в танковых войсках и теперь я знаю, что это такое изнутри.
Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:
Само проведение форума блогеров стало результатом запроса блогерского сообщества, которое выступило с такой инициативой – провести общее мероприятие для белорусских блогеров. Министерство информации с удовольствием эту идею поддержало. Тем более в этом году у нас очень хорошие помощники в этом плане.
Вместе с нами соорганизаторами второго форума выступило Министерство обороны и Военная академия Республики Беларусь. И в этом году основная тема форума – «БлогБай. Сила в правде». Мы действительно очень много говорили о таких вещах, как защитить правду в наше непростое время, в условиях информационной войны.
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