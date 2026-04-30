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Министр информации Беларуси обсудил с блогерами взаимодействие с госорганами

30 апреля 2026 13:56
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О тех, кто создает контент для 27-миллионной аудитории. Самые яркие блогеры собрались на масштабном двухдневном форуме в Лиде «БлогБай. Маевка». Программа слета – не только медийная, но и полезная для региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр информации Беларуси обсудил с блогерами взаимодействие с госорганами-2

Те, кто чаще привыкли в руках держать телефон, в этот раз сменили гаджеты на лопаты. На берегу замкового озера заложили новую традицию. У стен средневековой цитадели появилась первая в стране «Аллея блогеров».

В Лидском районе стартовал масштабный слет блогеров «БлогБай. Маевка».

Министр информации Беларуси обсудил с блогерами взаимодействие с госорганами-4

В деловой программе – встреча участников с министром информации Беларуси Дмитрием Жуком. Обсуждали актуальные вопросы развития медиасферы и взаимодействия блогеров с госорганами. Говорили и о репутации самой блогосферы. Министр призвал не искать в работе молодежи скрытых угроз. Напротив, в Министерстве информации уверены: каждый из этих авторов находит свой уникальный контент, который помогает влюбить аудиторию в Беларусь.

Министр информации Беларуси обсудил с блогерами взаимодействие с госорганами-6

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:
Они такие же граждане Беларуси, как и мы с вами. И вот то, что я могу сказать по итогам встречи, все они заинтересованы в одной простой вещи, чтобы наша страна развивалась. Ребята делают то, что им нравится. Это нравится не только им, но и тем, кто их смотрит и слушает.

Практическая часть форума продолжилась в оздоровительном лагере «Березка». Представители медиасообщества и местные активисты занялись подготовкой детской здравницы к летнему сезону. Во время совместного труда у молодежи была возможность обсудить новые идеи для привлекательного контента и конкретные проекты.

# Дмитрий Жук # блогеры

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