Мошенники, педофилы, хейтеры – как защитить детей в соцсетях? Мнение

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Сейчас сколько всего... Мошенники, педофилы, хейтеры. Как защитить? Здесь нам сказали пример, что человеку, ребенку все равно, но это уже со стержнем девочка. Если будет не со стержнем кто-то?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Владислав Тимофеюк, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:

Как раз для этого и должны быть родители, которые выступят в роли продюсера и режиссера. Они смогут отфильтровать, показать, объяснить, как реагировать, вместе это проработать. Тогда ребенок выйдет в жизнь стойким, крепким и понимающим. Это же всегда было. Даже если я сейчас начну вести свой блог или веду свой блог, я с этим столкнусь или сталкиваюсь.

Григорий Азаренок:

А как быть такими инстамамами, которые, например, делают покупки в маркетплейсах с детьми на видео? Дети надевают эту одежду, просто чтобы просмотры были, потом монетизация и так далее.

Владислав Тимофеюк:

Вопрос, хотел или не хотел ребенок. Если мама насильно заставляет ребенка что-то делать на камеру, выставлять какие-то интимные вещи его жизни, это эксплуатация, это недопустимо. Мы против этого.