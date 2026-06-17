Мама певицы Лизы Вертинской: задача родителей не ограничивать детей от соцсетей, а научить ими пользоваться

Наталья Вертинская, наставник команды «Да!», бизнесвумен, многодетная мать:

Мир меняется, и сегодня дети растут не только в деревне, во дворе. Дети растут еще и в цифровом мире. Наша задача не лишать их возможности расти в цифровом мире, а направить и научить правильно пользоваться этим миром во благо себе и во благо этому миру. Поэтому, если мы говорим именно про детей, то здесь в первую очередь зависит, как родители ребенка направляют в блогинге.

Это огромная площадка и возможность ребенку заявить о себе. Раньше заявить о себе и что-то показать было гораздо сложнее. Сколько одаренных детей, сколько талантливых детей! Кто их где услышал? На утреннике где-то, на каком-то концерте, где пять человек. А сегодня ребенок талантливый может действительно заявить о себе, его увидят тысячи.

Я приведу пример на моей Лизе. Не так давно мне поступает звонок. Говорят, что увидели вашу дочку в соцсетях, мы хотим ее пригласить на фильм. Я не имею права сейчас говорить, что за фильм, но там снимаются очень известные актеры, и я была в шоке, что ее пригласили, и мы снимаемся сейчас в этом фильме. Благодаря чему? Благодаря соцсетям. То есть это возможность, чтобы твоего ребенка увидели, чтобы твоего ребенка заметили. Возможность ребенку проявить себя. Каждый родитель должен уметь слышать и чувствовать своего ребенка. Как ни крути, все идет из семьи и от родителя.