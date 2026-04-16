В Гомельской области проходит пресс-тур, приуроченный к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС

40 лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС эти территории остаются в центре внимания – не только ученых, но и журналистов. Сегодня там работает большой пресс-тур по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты и блогеры смотрят на пострадавшие районы уже не через архивы и кадры хроники, а вживую – как они существуют сейчас. И это не просто маршрут. В программе и социальные объекты, и производство, и Полесский заповедник, где природа фактически сама переписывает привычный сценарий этих мест. И в этом, пожалуй, главный эффект таких поездок – когда территория перестает восприниматься как «точка на карте прошлого», а становится пространством современной жизни и работы. Как сегодня выглядят некогда пострадавшие районы и чем они живут – в репортаже Анны Корольчук.

До аварии на Чернобыльской АЭС в Бабчине жили 728 человек, сейчас все вокруг отдано на поглощение дикой природе. Это одна из 92 отселенных деревень на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. 217 тысяч гектаров буквально законсервировали ради безопасности и изучения. В уникальном месте ученые исследуют влияние радиации на экосистему и биоразнообразие.

Алексей Тишковец, директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Сегодня мы имеем полигон в центре Европы, который позволяет нам на современном уровне оценивать последствия и масштабы катастрофы на ЧАЭС. Сегодня мы проводим радиоэкологические, радиобиологические исследования, мы сегодня измеряем содержание радионуклидов в земле. Сегодня заповедник участвует в трех государственных программах и одной межгосударственной программе. По поручению главы государства в заповеднике ведут и хозяйственную деятельность – работают три цеха деревопереработки, питомник и 10 пасек. Местный мед – такой же полезный, как и везде, а спрос на него пока превышает предложение.

Полина Асвинова, блогер:

Попробовали местный мед, это самое сладкое воспоминание сегодняшнего начала дня. Было довольно интересно узнать, что здесь развивается пчеловодство. И оно не только безопасное, чистое, но еще и очень-очень вкусное. Сейчас мы находимся на конеферме. Тяжело оторвать от них взгляд. Впечатляет этот масштаб. Разведением лошадей здесь занимаются с 1996 года. Выращивают русских тяжеловозов. В этом году на конеферме уже родилось более 60 жеребят. Все животные имеют сертификаты и чипируются. Только за 2025-й в заповеднике побывали более 3 тысяч туристов из 40 стран, и интерес к этой территории только продолжает расти. Беларусь и Япония возобновляют сотрудничество в сфере радиационной безопасности. Читайте здесь.