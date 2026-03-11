Снимал ради веселья! Фельдшер скорой помощи из Минска стал популярным блогером
Медицину – в массы! Под таким девизом работает наш гость. Расспросили, как связаны медицинский ликбез и интернет-творчество.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Олег Бац, фельдшер скорой медицинской помощи.
Илья Нечаев, ведущий:
Вы 10 лет уже работаете фельдшером. Скажите, почему и как возникла идея снимать TikTok?
Олег Бац, фельдшер скорой медицинской помощи:
Почти 10 лет. Идея была изначально, что это просто хобби, то есть разгрузить голову. Все-таки дежурства суточные, когда много работаешь, очень сильно психику нагружает. Чтобы хоть как-то разгрузиться, была идея просто снимать ради веселья. Потом уже шло время, люди стали интересоваться. В один момент выстрелило, залетело. Я уже понял, что надо начинать это более сильно продвигать. Пошло, поехало, двигается до сих пор.
Александра Каштанова, ведущая:
Как выбираете темы для своих роликов, потому что это всегда сложно, либо они у вас из личного опыта появляются сразу?
Олег Бац:
Это личный опыт – что-то на визите увидел, что-то в интернете подсмотрел. Это учебники все те же, потому что заболеваний много, проблем много. Что-то в голове выстреливает. Как показывает практика, чем больше ты в этой стезе работаешь, тем немножко голова работает по-другому. Плюс, еще если ты с медициной связан, то вообще построено мышление иначе. Идея иногда просто в рандомные моменты выстрелила. Ты идешь по улице, в машине едешь, на работе, приходится в телефоне записывать периодически, в блокноте, чтобы это не забыть. Потому что идей масса, они просто возникают. Идей еще очень много, поэтому контента хватит, хоть отбавляй.
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