Снимал ради веселья! Фельдшер скорой помощи из Минска стал популярным блогером

Олег Бац, фельдшер скорой медицинской помощи:

Почти 10 лет. Идея была изначально, что это просто хобби, то есть разгрузить голову. Все-таки дежурства суточные, когда много работаешь, очень сильно психику нагружает. Чтобы хоть как-то разгрузиться, была идея просто снимать ради веселья. Потом уже шло время, люди стали интересоваться. В один момент выстрелило, залетело. Я уже понял, что надо начинать это более сильно продвигать. Пошло, поехало, двигается до сих пор.

Александра Каштанова, ведущая:

Как выбираете темы для своих роликов, потому что это всегда сложно, либо они у вас из личного опыта появляются сразу?